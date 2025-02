Skate: o crescimento e a valorização da modalidade em São Paulo

Nos últimos anos, o skate tem se consolidado como uma das práticas esportivas mais populares, especialmente após sua inclusão no programa olímpico durante os Jogos de Tóquio, em 2020. Este fenômeno global também é evidente no Estado de São Paulo, onde a modalidade ganha cada vez mais destaque tanto nos espaços públicos quanto nas iniciativas promovidas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp).

A gestão atual da Sesp, que começou em janeiro de 2023, já entregou um total de 37 pistas de skate street em várias localidades do estado. Essas estruturas foram projetadas para serem acessíveis a todos, com entrada gratuita, e demandaram um investimento total de R$ 7,3 milhões.

Além das novas pistas, dois importantes complexos esportivos sob a supervisão da Sesp contam com instalações específicas para a prática do skate: o Complexo Olímpico Baby Barioni e a Vila Olímpica Mário Covas. A secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis, destacou a importância dessas iniciativas: “A Secretaria de Esportes está comprometida em incentivar os esportes radicais, especialmente o skate. Nos últimos dois anos, mais de 30 pistas foram instaladas, muitas em cidades que carecem de opções de lazer. Continuaremos a trabalhar nesse sentido”.

Em 2024, o skate terá um papel central em um evento inovador realizado em colaboração com o Comitê Olímpico Brasileiro. O CBX São Paulo Street será uma competição que reúne esportes urbanos como skate, breaking e basquete 3×3, oferecendo aos campeões uma viagem à Paris durante os Jogos Olímpicos.

Outra novidade significativa para este ano é a inclusão do skate na programação dos Jogos Abertos do Interior, uma das competições mais tradicionais organizadas pela Sesp, evidenciando ainda mais a ascensão da modalidade no cenário esportivo paulista.