SJC promove 2º Encontro Estadual de Juventude em Catanduva

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ), vai realizar, entre os dias 22 e 24 de fevereiro, o 2º Encontro de Juventude do Estado de São Paulo, em Catanduva. O evento é voltado aos gestores, conselheiros municipais de juventude e representantes da sociedade civil, e tem como objetivo aprofundar as discussões sobre políticas públicas e as práticas relacionadas ao desenvolvimento das estruturas juvenis nos municípios paulistas.

A abertura será nesta quinta-feira (22), a partir das 19h, no Buffet Gê Vera, e terá as presenças do senador Astronauta Marcos Pontes, do secretário-executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, do prefeito de Catanduva, padre Osvaldo de Oliveira Rosa e do coordenador estadual de Políticas para a Juventude, Juliano Camilo Borges.

“O encontro é uma oportunidade de formação e troca de experiências entre as pessoas ligadas à formulação de políticas públicas de juventude nos municípios”, afirma Juliano Borges. O evento terá o apoio da prefeitura de Catanduva, além de parceria institucional com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), a Associação Paulista de Municípios (APM) e o Centro Universitário Padre Albino (Unifipa).

A programação foi elaborada com foco na capacitação dos gestores e lideranças, com um conjunto de informações valiosas para quem pretende atuar na área. Além de compartilhar experiências e boas práticas, os participantes terão acesso a palestras, orientações e instruções sobre governança pública, formação cidadã, voluntariado, estruturação de agenda e discussão sobre temas atuais que afetam diretamente a juventude.

