Sítio usado para esconder quase 100 kg de drogas e armas de facção é encontrado pela polícia

Um sítio localizado em Hortolândia, na região de Campinas, interior de São Paulo, foi encontrado com quase 100 quilos de drogas e armas na quinta-feira (20). Policiais militares cumpriram um mandado de busca e prenderam o responsável por armazenar os entorpecentes, suspeito de integrar uma facção criminosa. A companheira e o filho do homem são investigados por possível envolvimento no crime.

As investigações da Polícia Civil sobre a facção criminosa começaram em Rio Claro e apontaram o envolvimento do suspeito. Com base nas informações, o caso foi encaminhado à Justiça, que expediu a ordem judicial.

Em apoio operacional, equipes do 10° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foram até o endereço para cumprir o mandado de busca. No local, a mulher e o filho do suspeito foram informados sobre a denúncia. O homem, porém, não foi encontrado lá.

Durante as buscas, os agentes apreenderam cadernos com anotações, caixas de celular e eletrônicos, além de R$ 6,5 mil em espécie e 498 dólares, que estavam em um cofre. Também foram encontradas uma pistola, uma espingarda e 183 munições. Segundo as autoridades, o homem possuía licença de colecionador, atirador e caçador (CAC), mas ela havia sido cassada, tornando a posse das armas irregular.

Com o auxílio de um cão farejador, as equipes localizaram, próximo ao sítio, 96 quilos de maconha, dry e cocaína. Atrás do imóvel, um “escritório” foi encontrado. Dentro de um sofá, os policiais apreenderam mais R$ 14 mil, supostamente provenientes do tráfico, além de outra espingarda.

A mulher e o filho foram encaminhados ao distrito policial. Posteriormente, o homem compareceu, assumiu a posse das drogas e foi autuado pelo crime. A autoridade policial converteu a prisão de flagrante para preventiva. O caso foi registrado na Delegacia de Hortolândia como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e localização/apreensão de objetos.