SITE-MLog aponta dados estratégicos para o agronegócio brasileiro

A Embrapa Territorial disponibiliza uma plataforma inovadora para análise da exportação agropecuária brasileira: o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira (SITE-MLog). A ferramenta reúne dados sobre produção, armazenagem, beneficiamento e exportação, possibilitando um acompanhamento detalhado das principais cadeias agroexportadoras do país.

Com o SITE-MLog, é possível acessar informações sobre volume e valor das exportações, portos de origem e destinos internacionais, permitindo compreender o impacto das políticas comerciais nos fluxos de exportação.

Entre as principais cadeias analisadas pelo sistema estão:

Algodão

Bovinos

Café

Cana-de-açúcar (açúcar e etanol)

(açúcar e etanol) Galináceos

Laranja

Madeira para papel e celulose

Milho

Soja

Suínos

A plataforma oferece uma série histórica que permite a comparação do desempenho das exportações ao longo do tempo, além de mapas interativos que indicam as principais regiões produtoras e os canais logísticos utilizados para o escoamento da produção.

Ferramenta estratégica para análise e planejamento

Empresas do setor agropecuário, gestores públicos e pesquisadores podem utilizar o SITE-MLog para tomar decisões estratégicas baseadas em dados reais. Com informações sobre os portos e estados de origem das exportações, é possível avaliar o impacto de mudanças na política comercial internacional sobre as diferentes regiões do Brasil.

O acesso à ferramenta é gratuito e pode ser feito pelo site: www.embrapa.br/macrologística.