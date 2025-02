UPL mostra experimentos com novas soluções para soja no Show Rural

A UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE: UPLL), fornecedora global de soluções agrícolas sustentáveis, inicia o circuito de grandes feiras do agronegócio nacional reafirmando seu compromisso com a pesquisa, o desenvolvimento e a disponibilização de insumos inovadores para os reais problemas enfrentados pelos agricultores brasileiros. Como uma “Casa de Soluções”, a empresa terá um amplo e interativo estande no Show Rural Coopavel, que acontece de 10 a 14 de fevereiro, em Cascavel – no Oeste paranaense.

Rogério Castro, CEO da UPL Brasil, afirma: “Neste importante evento, junto a um relevante parceiro regional, mostraremos aos visitantes nosso amplo portfólio de soluções inovadoras e reconhecidamente eficazes para diversos desafios fitossanitários. Isso é resultado de um constante investimento que a UPL tem feito no país – e no mundo – para maximizar a já robusta estrutura de pesquisa e desenvolvimento, que tem sempre como foco gerar conhecimento e produtos que estejam alinhados estritamente às necessidades de nossos clientes.”

Nada menos do que 11 produtos para todo o ciclo da soja estarão em evidência: os fisioativadores Biozyme, Foltron Plus e K-fol; os fungicidas Evolution e Tridium; o herbicida Kennox; os inseticidas Feroce e Sperto; o inseticida microbiológico Tackler; e o tratamento de sementes Vitavax Ultra. Quem completa a lista é o bionematicida Nimaxxa, um dos mais importantes lançamentos da UPL nos últimos anos. Essa solução foi desenvolvida pela companhia para combater nematoides e possui como outro diferencial sua validade de dois anos sem refrigeração – algo que representa um avanço tecnológico em termos de biossoluções.

Caio Azevedo, consultor de desenvolvimento de mercado da UPL que atua em Cascavel, complementa: “É uma honra participar de mais um Show Rural. Nossa equipe técnica estará presente no estande durante todo o evento, para disseminar informações e até mesmo mostrar aos agricultores alguns experimentos. Trata-se da demonstração, no campo, de três novas soluções da UPL que chegarão ao mercado em breve: um fungicida, um herbicida e um inseticida. Será uma experiência exclusiva para os visitantes da feira. Por isso, nos visite!”