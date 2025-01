Sisu 2025: Resultados são divulgados nesta segunda (27)

A edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 foi oficialmente divulgada nesta segunda-feira, 27 de janeiro, apresentando um total de 261.779 vagas em universidades públicas de diversas regiões do Brasil. Para os estudantes que não obtiveram aprovação, existe a possibilidade de participar da lista de espera.

Os resultados estão acessíveis através do site oficial do Sisu. Inicialmente programada para ser anunciada no domingo, a divulgação foi adiada pelo Ministério da Educação (MEC) devido a dificuldades técnicas.

Após a liberação dos resultados, os alunos aprovados podem consultar suas aprovações diretamente em seus painéis no sistema. Entretanto, a lista de espera não está visível na página principal como o esperado, sendo disponibilizada em formato de planilhas separadas.

O Sisu utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar candidatos para instituições públicas de ensino superior no Brasil. As instruções para os estudantes variam conforme sua situação:

Aprovados: Devem realizar a matrícula ou registro acadêmico entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025.

Devem realizar a matrícula ou registro acadêmico entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025. Não Aprovados: Podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro, com os resultados sendo divulgados por cada universidade individualmente.

As datas relevantes para o Sisu neste ano são as seguintes:

Resultados da primeira chamada: 27 de janeiro de 2025.

Matrículas: De 27 a 31 de janeiro de 2025.

Manifestação de interesse na lista de espera: De 26 a 31 de janeiro de 2025.

Resultados da lista de espera: A serem definidos por cada instituição.

Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha realizado o Enem 2024 e obtido nota superior a zero na redação. É importante destacar que candidatos treineiros não são elegíveis para participar do processo seletivo.

No que diz respeito à escolha do semestre letivo, a decisão ficará a critério das universidades, que irão classificar os candidatos conforme as notas obtidas.

No total, o Sisu disponibiliza vagas em 6.851 cursos em 124 instituições públicas. Vale ressaltar que o estado de Rondônia não oferecerá vagas por meio deste sistema nesta edição.

A distribuição das vagas por região é a seguinte:

Nordeste: 119.130 vagas

Sudeste: 82.737 vagas

Sul: 29.225 vagas

Centro-Oeste: 20.405 vagas

Norte: 10.282 vagas

Minas Gerais lidera o número total de vagas entre os estados, com um total de 34.049, seguido pelo Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889), Paraíba (21.268) e Pernambuco (16.523).

No contexto das universidades federais, as instituições com maior número de ofertas são a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.050 vagas, e a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.683 vagas disponíveis. Nos institutos federais, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) se destaca com 6.022 vagas, seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850.