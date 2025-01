Aprovado no Sisu 2025? Saiba como se matricular e participar da lista de espera

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, neste domingo (26), a chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 2025. Este sistema é responsável pela gestão das vagas disponíveis em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil, com a maior parte das oportunidades oriundas da rede federal, englobando universidades e institutos federais.

Serão disponibilizadas um total de 261.779 vagas, abrangendo 6.851 cursos de graduação oferecidos por 124 instituições públicas situadas em diversas regiões do país. Todos os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e que não obtiveram nota zero na prova de redação estão aptos a concorrer.

Os estados que apresentam o maior número de vagas no Sisu incluem Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). Entre as universidades federais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se destaca com 9.050 vagas, seguida pela Universidade Fluminense (UFF), que oferece 8.683 vagas. No que diz respeito aos institutos federais, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) lidera com 6.022 vagas, enquanto o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e o Instituto Federal da Paraíba disponibilizam 5.675 e 2.850 vagas, respectivamente.

Processo de Matrícula

Os candidatos cuja aprovação constar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior devem acessar o site da instituição onde foram aceitos para consultar o edital do curso específico, a fim de verificar as datas, horários e procedimentos necessários para a matrícula, visto que cada instituição pode ter regras distintas.

O período destinado para a matrícula ocorrerá entre os dias 27 e 31 de janeiro.

A documentação básica exigida pelo MEC inclui:

Documento de identificação original com foto (RG, CNH, CIN ou CTPS);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

Histórico escolar;

Título de eleitor (para maiores de 18 anos);

Comprovante de reservista (para homens);

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência;

Duas fotos 3×4.

Candidatos que foram aprovados através do sistema de cotas deverão apresentar documentos adicionais que comprovem sua renda e conclusão do ensino médio conforme a cota correspondente.

No caso das cotas para candidatos PPI (autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas), as instituições poderão realizar uma etapa adicional de heteroidentificação antes da efetivação da matrícula.

Lista de Espera

Candidatos interessados em participar da lista de espera devem manifestar seu interesse através da página do Sisu entre as 8h do dia 26 até às 23h59 do dia 31 de janeiro.

No entanto, existem algumas condições para essa manifestação:

O candidato deve não ter sido selecionado em nenhuma das suas opções na chamada regular ;

; Apenas um curso poderá ser selecionado para a lista;

poderá ser selecionado para a lista; Candidatos selecionados na primeira opção não poderão concorrer à segunda opção nem à lista de espera;

não poderão concorrer à segunda opção nem à lista de espera; Candidatos não selecionados na primeira opção mas aprovados na segunda também não poderão participar da lista.

Cabe a cada instituição publicar sua própria lista de espera. Portanto, é fundamental que os candidatos fiquem atentos às atualizações nos sites das instituições para não perder prazos importantes em caso de convocação.

A convocação dos aprovados na lista de espera está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 30 de fevereiro.

Cronograma do Sisu 2025