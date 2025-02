Sírio-Libanês é reconhecido pela sexta vez entre os melhores hospitais do mundo

Pelo sexto ano consecutivo, o Hospital Sírio-Libanês está entre os melhores hospitais do mundo, de acordo com o ranking World’s Best Hospitals 2025. Organizado pela revista norte-americana Newsweek em parceria com a Statista Inc. – principal portal global de estatísticas e provedor de classificações da indústria –, o ranking destaca as instituições de saúde mais renomadas do mundo.

“Receber esse reconhecimento pelo sexto ano consecutivo é motivo de grande orgulho e celebração para todos nós. Ele reflete o comprometimento diário de nossos profissionais de saúde, equipe assistencial, gestores e administradores em oferecer um atendimento de excelência, inovar em ensino e pesquisa e levar a medicina de ponta além das fronteiras do Brasil. Essa conquista reforça nossa missão de transformar vidas por meio do cuidado e do conhecimento”, afirma Fernando Ganem, Diretor-Geral do Sírio-Libanês.

Considerado um dos rankings mais relevantes na área da saúde, a classificação é elaborada com base em recomendações de profissionais do setor, indicadores de desempenho hospitalar, avaliações de pacientes e implementação dos PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) pela Statista. A lista inclui os melhores hospitais de 30 países, entre eles: Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido, Coreia do Sul, Brasil, Índia, Espanha, Canadá, Austrália, México, Colômbia, Holanda, Arábia Saudita, Suíça, Taiwan, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Bélgica, Chile, Malásia, Tailândia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Israel e Singapura.

Os países foram selecionados com base em diversos fatores de comparabilidade, como padrão de vida, expectativa de vida, tamanho da população, número de hospitais e disponibilidade de dados. Além disso, um conselho global de especialistas renomados apoia o contínuo aprimoramento da metodologia do ranking.

