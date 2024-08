Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês irá gerir três hospitais estaduais

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo selecionou o Instituto de Responsabilidade Sírio-Libanês (IRSSL) para a gestão de três hospitais estaduais, após processo de chamamento público e seleção.

A instituição ficará responsável pelo gerenciamento do novo Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, e assumirá os hospitais gerais Vila Penteado e Taipas, na capital paulista, que passarão da administração direta para o modelo de Organização Social de Saúde (OSS).

Por este modelo, o poder público seleciona, através de chamamento público, uma instituição do terceiro setor para a gestão de um equipamento de saúde e garante integralmente o custeio da unidade. Ao Estado também cumpre o acompanhamento do cumprimento das metas assistenciais, quantitativas e qualitativas, previstas no plano operativo de trabalho, bem como analisar a prestação de contas da OSS parceira.

Fundado em 2008, por iniciativa da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês é parceiro da Secretaria Estadual da Saúde na gestão de outros serviços estaduais de saúde, tais como o Hospital Geral do Grajaú, na capital paulista, e o Hospital Regional de Jundiaí, no interior do estado.

Hospital Geral de Taipas e Hospital Geral Vila Penteado

O Hospital Geral de Taipas e o Hospital Geral Vila Penteado são considerados referência em atendimento em saúde para a zona norte da cidade de São Paulo, região com mais de 5,5 milhões de habitantes, considerando os municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Os dois serviços passarão a ser administrados pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês em 1º de setembro.

A parceria entre a SES-SP e o IRSSL permitirá a ampliação do número de leitos operacionais no hospital de Taipas, dos atuais 179 para 225, a partir do primeiro semestre de 2025. Já no Vila Penteado serão abertos 41 novos leitos de internação, passando de 118 para 159, também no segundo semestre do próximo ano.

Já o Hospital Rota dos Bandeirantes deverá ser inaugurado até o final deste ano. A unidade conta com uma área de 41.000 metros quadrados e possuirá 356 leitos, dos quais 50 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com atendimentos em oncologia com quimioterapia e radioterapia, além de cardiologia, ortopedia, neurologia, neurocirurgia e cirurgia bariátrica.

Contará, também, com oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, Hospital-Dia com 20 leitos, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, dentre outras áreas específicas.