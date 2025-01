Sinner derrota Zverev e conquista o bi do Australian Open

O tenista italiano Jannik Sinner, atualmente classificado como o número 1 do mundo no tênis, conquistou seu segundo título consecutivo no Australian Open ao derrotar o alemão Alexander Zverev em uma final disputada na Rod Laver Arena. A partida, que se estendeu por 2 horas e 45 minutos, terminou com um placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (4) e 6/3.

Com essa vitória, Sinner alcançou sua 21ª vitória seguida e não experimenta a derrota desde setembro de 2024, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz na final do ATP 500 de Pequim. Desde então, o italiano se destacou em várias competições, incluindo o Masters 1.000 de Xangai, o ATP Finals e a Copa Davis, onde liderou a equipe italiana.

No Australian Open deste ano, Sinner obteve 14 vitórias consecutivas, cedendo apenas dois sets durante todo o torneio. Com essa nova conquista, o atleta agora acumula um total de 19 títulos em sua carreira, sendo três deles Grand Slams, incluindo o US Open de 2024.

O confronto direto entre Sinner e Zverev teve um histórico favorável ao alemão antes da final; ele liderava com quatro vitórias contra três. No entanto, esta foi a primeira vez que Sinner saiu vitorioso em uma final contra Zverev, após já ter enfrentado o adversário na semifinal do Masters 1.000 de Cincinnati no ano anterior.

Para alcançar a final do Australian Open, Sinner superou Ben Shelton (20º do ranking da ATP) sem dificuldades na semifinal. Por outro lado, Zverev fez uma caminhada impressionante ao vencer Novak Djokovic em sua semifinal.

No início da partida final, Sinner começou forte, conseguindo um ace e capitalizando os erros do adversário para garantir uma quebra no oitavo game e fechar o primeiro set em 6/3. O segundo set foi marcado por um equilíbrio maior; após um tiebreak acirrado, Sinner venceu por 7/6 (4). No set decisivo, mesmo enfrentando momentos de pressão, o italiano manteve seu nível elevado e selou sua vitória com um placar final de 6/3.

A performance de Sinner não apenas solidificou sua posição como líder do ranking mundial, mas também reafirmou sua crescente relevância no cenário do tênis internacional.