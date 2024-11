O tênis e os Grand Slams

O tênis é uma modalidade que se destaca pelos quatro grandes torneios internacionais realizados ao longo do ano. Os Grand Slams frequentemente provocam mudanças significativas no ranking da ATP e reservam surpresas inesperadas.

No que diz respeito ao calendário de provas dos Grand Slams para 2025, temos:

● de 6 a 16 de janeiro: Open da Austrália

● de 25 de maio a 8 de junho: Roland Garros, Open de França

● de 30 de junho a 13 de julho: Open de Wimbledon

● de 25 de agosto a 7 de setembro: Open dos Estados Unidos

As 4 provas

O Open da Australia é o primeiro Grand Slam do ano.Realizado nos courts duros do Melbourne Park, as melhores estrelas do ténis viajarão de todo o mundo na esperança de começar 2025 com um Grand Slam.

O intervalo, entre o Open da Austrália e o Open de França, de quatro meses vale certamente a espera, para ver o desempenho dos jogadores na terra batida no icónico local de Paris. Mais conhecido por Roland-Garros, este torneio realiza-se na capital francesa desde 1891 e conta com vencedores como Rafael Nadal, Bjorn Borg, Steffi Graf e Serena Williams.

O torneio de relva, talvez o torneio mais prestigiado de todos, realiza-se desde 1877. Em Wimbledon veremos um dos habituais levar o título ou haverá uma reviravolta em 2025?

O último Grand Slam da temporada acontece nos Estados Unidos, com os jogadores a lutar pelo último torneio do Grand Slam do ano em Nova Iorque.

O Ranking ATP

Antes de partir para o Open da Austrália, o Top 10 do Ranking ATP de 25 de novembro é ocupado por:

Jannik Sinner, Itália; Alexander Zverev, Alemanha Carlos Alcaraz, Espanha Taylor Fritz, EUA Daniil Medvedev, Mundo Casper Ruud, Noruega Novak Djokovic, Sérvia Andrey Rublev, Mundo Alex De Minaur, Austrália Grigor Dimitrov, Bulgária

A tabela é liderada pelo jovem italiano de 23 anos, com o espanhol Alcaraz, de 21 anos, a fechar o Top 3. Todos os restantes jogadores do Top10 oscilam entre os 25 e os 27 anos, à excepção de Djokovic, com 37 anos, e de Dimitrov, com 33 anos.

É certo que até ao final do ano poderá ainda haver movimentações na tabela, com alguns entradas e saídas de jogadores do top 10

Em síntese

Outras provas vão acontecer até chegar o próximo Grand Slam, em janeiro. Até lá, o ranking ATP continua as suas oscilações, em função das provas dos atletas.