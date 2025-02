SindsaudeABC inaugura o Samba do Trabalhador(a)

O Sindicato da Saúde do ABC realizará um grande evento na próxima sexta-feira, dia 21, às 19h30, em sua sede. A programação especial incluirá a Assembleia Show para aprovação da pauta da campanha salarial 2025, seguida da inauguração do Samba do Trabalhador(a), novidade que promete movimentar a agenda cultural da categoria.

Após a deliberação sobre a pauta salarial, os trabalhadores(as) poderão celebrar a estreia do Samba do Trabalhador(a), que contará com apresentações de Almirzinho, filho do icônico sambista Almir Guineto, e do grupo de samba Arte Rara do Boteco do Tibério.

Para tornar o evento ainda mais especial, o sindicato oferecerá comida de boteco, cerveja gelada e refrigerante, sem custo para os participantes.

O presidente do sindicato, Almir Rogério (Mizito), destacou a importância de criar espaços de interação e descontração para a categoria. “A ideia desse samba é aproximar os trabalhadores(as) da categoria através de atividades culturais aqui no sindicato. Queremos que todos(as) se sintam à vontade para participar, fortalecer os laços e aproveitar esse momento de confraternização”, afirmou.

O Samba do Trabalhador(a) será realizado mensalmente, preferencialmente nas últimas sextas-feiras do mês, com divulgação antecipada para garantir a participação de todos(as). A iniciativa busca unir cultura e luta, fortalecendo os laços da categoria e celebrando suas conquistas.