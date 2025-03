Síndrome de Down: celebrando a diversidade e defendendo a inclusão

No Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, somos convidados a refletir sobre inclusão, respeito e oportunidades para todos. Como especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências, atuo diariamente para garantir que crianças, jovens e adultos com necessidades específicas tenham acesso a um desenvolvimento pleno e digno.

A Síndrome de Down não deve ser vista como uma limitação, mas sim como uma característica que precisa ser compreendida e acolhida. Com estímulos adequados, educação inclusiva e o apoio da sociedade, pessoas com trissomia 21 podem conquistar autonomia, levar uma vida produtiva e contribuir significativamente em diversas áreas.

Infelizmente, ainda enfrentamos barreiras, desde o preconceito até a falta de acessibilidade e suporte adequado. O papel da família, dos educadores e dos profissionais de saúde é essencial para romper esses paradigmas. No meu dia a dia, vejo de perto como o acesso a uma terapia interdisciplinar, a uma inclusão escolar bem estruturada e o respeito às individualidades fazem toda a diferença na vida dessas pessoas.

Neste Dia Internacional da Síndrome de Down, convido todos a refletirem sobre como podemos tornar o mundo mais inclusivo. Pequenas mudanças na forma de enxergar o outro e as oportunidades que oferecemos podem transformar vidas. Afinal, a diversidade é a nossa maior riqueza.

O que é a Síndrome de Down?

A Síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela trissomia do cromossomo 21.

Diagnóstico: Quando e como é feito?

O diagnóstico pode ser realizado ainda na gestação ou logo após o nascimento.

Características físicas mais comuns:

Cada pessoa com Síndrome de Down é única, mas algumas características físicas podem ser observadas:

✅ Olhos amendoados, com uma pequena prega de pele no canto interno (epicanto).

✅ Rosto arredondado e perfil facial achatado.

✅ Tônus muscular reduzido (hipotonia), o que pode levar a um atraso motor.

✅ Pescoço mais curto e, em alguns casos, pele mais solta na nuca.

✅ Mãos pequenas e largas, frequentemente com uma única prega palmar.

✅ Dedos curtos, com o quinto dedo podendo apresentar uma leve curvatura para dentro.

✅ Língua maior ou protrusa, o que pode dificultar a fala.

✅ Orelhas menores e posicionadas um pouco mais abaixo.

✅ Dificuldade na coordenação motora fina.

Saúde e condições médicas mais frequentes:

Embora não sejam sintomas diretos, algumas condições médicas são mais comuns em pessoas com Síndrome de Down, exigindo acompanhamento especializado:

🔹 Cardiopatias congênitas (problemas cardíacos presentes desde o nascimento).

🔹 Hipotireoidismo (funcionamento reduzido da glândula tireoide).

🔹 Maior predisposição a infecções respiratórias, devido a um sistema imunológico mais sensível.

🔹 Problemas auditivos e visuais, como perda de audição, estrabismo ou catarata congênita.

🔹 Apneia do sono, causada por diferenças no formato da face e das vias respiratórias.

🔹 Maior risco de obesidade, reforçando a importância da adoção de hábitos saudáveis.

Além disso, a trissomia 21 pode acarretar deficiência intelectual, impactando o desenvolvimento cognitivo.

Como a família deve buscar orientação?

Receber o diagnóstico da Síndrome de Down pode gerar dúvidas e insegurança para a família. Buscar informações e apoio especializado é fundamental para garantir o melhor desenvolvimento da criança.

Apoio médico e terapêutico essencial:

🔹 Estimulação precoce e fisioterapia.

🔹 Tratamento com Análise do Comportamento Aplicada (ABA), fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

🔹 Inclusão escolar e social.

🔹 Grupos de apoio para a família.

Promovendo a inclusão e valorizando a diversidade

A Síndrome de Down não define o potencial de uma pessoa. Com acesso adequado à saúde, educação e inclusão, indivíduos com trissomia 21 podem desenvolver suas habilidades, trabalhar, estudar, praticar esportes e levar uma vida plena, desde que contem com o suporte necessário.

Respeitar as diferenças e oferecer oportunidades iguais é o primeiro passo para uma sociedade verdadeiramente inclusiva.

Thainara Morales Andretta

Thainara é Mestre, Professora e Especialista em Análise do Comportamento Aplicada.