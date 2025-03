Sindi Clubes SP recebe prêmio Casos de Sucesso no Congresso Brasileiro de Clubes

O Sindi Clubes SP – Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – recebeu o prêmio Casos de Sucesso na noite de 15 de março, durante o jantar de encerramento do Congresso Brasileiro de Clubes, realizado em Campinas, no CBC & Clubes EXPO. O presidente do Sindi Clubes, Sérgio Nabhan, recebeu o troféu da Fenaclubes – Confederação Nacional dos Clubes, com o case “Gestão que Transforma”, que destacou a nova sede do sindicato e seu impacto no fortalecimento do setor clubístico paulista.

“Receber o prêmio Casos de Sucesso da Fenaclubes é um reconhecimento muito especial para o Sindi Clubes. O case ‘Gestão que Transforma’ representa o nosso compromisso em fortalecer os clubes e oferecer uma estrutura ainda mais qualificada. A inauguração da nova sede foi um passo fundamental nessa jornada, criando um espaço que reflete nossa missão de representar e valorizar os clubes do estado de São Paulo. Este troféu reforça que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar trabalhando com dedicação para o crescimento e desenvolvimento do setor”, afirma Sérgio Nabhan, presidente do Sindi Clubes SP.

Participação no CBC & Clubes EXPO

O Sindi Clubes esteve presente no evento com um estande, ao lado dos parceiros Sami Saúde e Voltera Energia. Além disso, promoveu duas palestras sobre temas estratégicos para a gestão de clubes:

“Clubes e o trabalho do futuro | Tendências, tecnologias e novos modelos de gestão” , com Dimas Facioli .

, com . “A Constante Busca da Excelência na Gestão dos Clubes | Planejamento Estratégico do Gesporte” , com Gilson Calais .

, com . “A SAF e a mudança de paradigma no Esporte Brasileiro”, com José Francisco Manssur.

Os debates reuniram mais de 250 participantes, trazendo insights sobre gestão, inovação e tendências para os clubes.

Atrações culturais no Congresso

O Sindi Clubes também promoveu duas atrações culturais no Congresso Brasileiro de Clubes 2025:

Jornada do Vinho , conduzida pela sommelière Suian M. Paduan .

, conduzida pela sommelière . Circuito de Corais, com apresentações dos corais dos clubes Círculo Militar de Campinas, Clube Atlético Aramaçan, AABB-SP e Sociedade Esportiva Palmeiras.

Durante o evento, o estande do Sindi Clubes recebeu personalidades do esporte e dirigentes de clubes, incluindo o medalhista olímpico de canoagem, Isaquias Queiroz, além de representantes do Círculo Militar de São Paulo e outras autoridades do setor.