Simulado do Polo Petroquímico desta quarta-feira mobilizou cerca de mil pessoas

Realizado nesta quarta-feira, 17, o simulado de evasão na região do Polo do Grande ABC reuniu pela primeira vez, simultaneamente, dois municípios – Mauá e São Paulo, mobilizando cerca de mil pessoas entre moradores, funcionários das empresas, entidades e órgão públicos como Defesas Civis, Corpo de Bombeiros, Samu, Cetesb, Polícia Militar, GCM de São Paulo e Mauá, Mobilidade Urbana de Mauá, CET, Hospital Brasil de Mauá, Conselho Regional de Veterinária, UFABC entre outros. Este foi também o primeiro simulado de risco tecnológico do município de São Paulo.

O objetivo do exercício, que demorou um ano para ser organizado dada a sua complexidade, é preparar os moradores do entorno do Polo, as empresas e os órgãos públicos para uma resposta eficaz em emergências e formar o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) do Parque São Rafael. Esse tipo de experiência já é bem sucedida em Mauá, que conta com cinco NUPDECs espalhados pelas áreas de risco da cidade. Um deles, inclusive, localizado na Vila Santa Cecília, é específico para risco tecnológico.

Formados por moradores voluntários, os Nupdecs funcionam como o braço da Defesa Civil na comunidade, transmitindo informações e auxiliando nas emergências. Segundo o tenente Caio Venezini, da Defesa Civil de São Paulo, 90% dos salvamentos são feitos pelas próprias pessoas que percebem os riscos. Daí a importância de envolver e preparar a população, observou. O Secretário de Defesa Civil de Mauá, Sergio Moraes, ressaltou que esses eventos ensinam a lidar com o desconhecido. “Quanto mais treinamento, maior é a tranquilidade para proteger as vítimas”, disse.

Mesmo considerado improvável, o cenário simulou o vazamento de produto químico da empresa Indorama Ventures, uma das associadas ao COFIP ABC, com a evasão dos moradores do condomínio Parque São Rafael, e três vítimas (dois funcionários e um morador). “Foi o maior treinamento que esse Polo já teve e com a participação de dois municípios e forte integração de todos os envolvidos. Mesmo sendo um cenário improvável, precisamos estar preparados para lidar com as emergências”, destacou Francisco Ruiz, gerente executivo do COFIP ABC.

Duas vítimas do simulado, colaboradores da empresa, foram encaminhadas para o Hospital Brasil de Mauá, e o morador do 4º andar do condomínio São Rafael foi socorrido no local pelo resgate do Corpo de Bombeiros. É importante frisar que os locais definidos como cenário de evasão e emergência não correspondem obrigatoriamente à realidade, sendo utilizados apenas para empregar maior veracidade ao evento.

“O sucesso de um plano de contingência com evasão da população, depende da participação ativa dos moradores, por isso este projeto tem começo, mas não tem fim, precisa ser contínuo”, explicou Carlos Barbeiro, coordenador de SSMA do COFIP ABC. O maior desafio, segundo ele, é conseguir envolver, conscientizar e treinar a população para que ela possa fazer a evasão de maneira adequada, em segurança.

O simulado contou com três pontos de encontro:

Estacionamento da Vitopel: Localizado no início da Avenida Ayrton Senna da Silva. Este foi o ponto de concentração dos colaboradores da Cabot, Braskem Unidade PP4, Chevron e Vitopel. Reuniu 748 pessoas neste local.

Campo de Futebol do Galícia: Situado a 450 metros dos condomínios, contou com a presença de 70 moradores que participaram ativamente da simulação.

Campo de Futebol Napoli: Neste ponto, reuniram-se os representantes das entidades e órgãos públicos. Também foi o local usado como ponto frio para prestar os primeiros socorros às vítimas.