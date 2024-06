Simulado de acidente com produto perigoso é realizado pela concessionária ViaOeste em Araçariguama

A concessionária ViaOeste realizou, nesta quinta-feira (20), um simulado de acidente com carga perigosa e múltiplas vítimas no município de Araçariguama, altura do km 54, sentido leste, da Rodovia Castello Branco (SP-280). Previsto nos contratos de concessão rodoviária, o exercício é realizado pelo menos uma vez por ano por cada uma das operadoras do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, sob supervisão da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

O simulado contou com a participação de diversos profissionais da concessionária e de outros órgãos como Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros, CETESB, SAMU Sorocaba, entre outros.

Os exercícios envolvendo produtos perigosos são práticas essenciais e têm como intuito promover o aprimoramento das equipes operacionais e dos recursos de socorro, assistência e segurança.

A proposta é agilizar e aprimorar o atendimento de ocorrências na malha viária sob concessão. Na atividade da ViaOeste foi encenado o acidente com a seguinte dinâmica: um automóvel colidiu com a traseira de um caminhão carregado de etanol (PP ONU 1170) e caiu em uma ribanceira. A motocicleta que vinha atrás freou bruscamente, e o carro que seguia a uma distância insegura colidiu com a moto. No total, o acidente deixou 12 vítimas.

Para a realização da atividade, a concessionária mobilizou diversos veículos como ambulância, guinchos e viaturas de inspeção de tráfego.

ENTENDA COMO FUNCIONA O SIMULADO

A partir dos simulados, que reproduzem um acidente real, a equipe da Diretoria de Operações (DOP) da ARTESP avalia in loco o atendimento disponibilizado pelas concessionárias, fazendo sugestões e exigindo melhorias, quando necessário. As equipes operacionais são preparadas para realizarem atendimento de excelência e agilidade mesmo em condições extremas ou de emergência, além de se preocuparem com a preservação do meio ambiente (nos casos em que há derramamento de cargas ou mesmo agressões aos recursos naturais). O exercício envolve ainda diferentes equipes operacionais, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, SAMU, Cetesb, entre outros.