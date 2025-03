Simone Tebet detalha orçamento e política fiscal do governo no “Bom Dia, Ministra”

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, é a convidada do “Bom Dia, Ministra” desta terça-feira, 25 de março. Na entrevista com radialistas de todo o país, Tebet vai detalhar o orçamento deste ano e a política fiscal do Governo Federal. O projeto de lei orçamentária de 2025 foi aprovado pelo Congresso Nacional na última quinta-feira (20). A previsão de orçamento total é de R$5,8 trilhões, com um teto de despesas sujeitas ao arcabouço fiscal de R$2,2 trilhões e uma folga de recursos (superávit) estimada em R$15 bilhões.

Com a aprovação do orçamento, que estima as receitas e fixa as despesas da União para o ano, os investimentos governamentais em programas sociais estão garantidos. Nesse sentido, Tebet também vai abordar, durante o programa transmitido a partir das 8h, os projetos do governo para alívio das famílias brasileiras.

PLANEJAMENTO — Outro tema dessa edição do “Bom Dia, Ministra” será a Estratégia Brasil 2050, que busca integrar e harmonizar planos setoriais e regionais, proporcionando uma maior previsibilidade na atuação governamental, melhora do ambiente de negócios e aumento da transparência. A iniciativa inclui temas como o futuro da infraestrutura, agronegócio e comércio internacional.

Na semana passada, a cidade de Vitória (ES) foi palco do primeiro encontro regional dos “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2025-2050”, que reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil. O evento promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) na capital capixaba foi o primeiro de uma série de encontros que vão acontecer até junho pelo país.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministra” é coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.

PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do “Bom Dia, Ministra” podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.