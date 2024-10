Simone Mendes se prepara para gravar o novo DVD

A contagem regressiva começou! No dia 16 de novembro, a Arena Amazônia, em Manaus (AM), será palco da gravação do terceiro DVD de Simone Mendes, intitulado “Cantando a sua História 2”. Dando continuidade ao bem sucedido álbum “Cantando sua história”, o novo projeto promete conquistar ao público com seu repertório repleto de músicas inéditas, que relatam histórias cotidianas de casais.

Com um palco grandioso e público fiel que acompanha a artista desde o início de sua carreira, Manaus recebe Simone Mendes para uma noite especial e que, com certeza, irá marcar a trajetória da cantora. “Estou muito feliz e ansiosa por esse encontro. Manaus tem um lugar especial em meu coração, terra que sempre fui muito bem recebida e escolhida. As audições e seleções de música estão a todo vapor. Estou com tanta música linda, que não vejo a hora de compartilhar tudo isso com vocês”, disse a cantora.

Somando a este momento tão especial, Simone segue para Manaus após viagem à Miami, onde concorre a sua primeira indicação ao Grammy Latino em carreira solo, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, com o aclamado disco “Cintilante”. Com mais de 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais tocadas do país, a sertaneja é dona de número estrondoso – 1,4 bilhão de reproduções do álbum “Cintilante” (730 milhões de streams no Spotify e 705 milhões de visualizações no YouTube), 3 bilhões de visualizações ao todo no canal do YouTube, com 5,8 milhões de inscritos, 370 milhões de visualizações no clipe do single “Erro Gostoso”, 39,5 milhões de seguidores no Instagram, 16,6 milhões de seguidores no TikTok e não para por aí!

Vivendo o melhor momento de sua carreira, Simone segue cumprindo agenda repleta de shows pelo país e levando o melhor da música sertaneja por onde passa.