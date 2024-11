Simone Mendes brilha em gravação de “Cantando Sua História 2”

Uma noite que jamais será esquecida por Simone Mendes e as mais de 20 mil pessoas presentes na Arena Amazonica. Este foi o cenário da gravação do 3° DVD da carreira da sertaneja, intitulado “Cantando Sua História 2” – projeto que dá continuidade ao enorme sucesso de seu álbum anterior. Em uma noite de lua cheia, Simone irradiava alegria, apresentou dois looks belíssimos e um repertório composto por 10 músicas inéditas, que já conquistou e emocionou o público que lotava a arena. Entre as canções “Eu quero você”, “Mesmice”, “400 fios”, “Saudade Proibida”, “Duas Cicatrizes”, “Me ame ou Me largue” e, para encerrar a gravação grandiosa, a artista atravessou a arena e se apresentou em um segundo palco, montado em uma área central da Arena Amazônica. Neste momento, ao som de “Eu menti” e com as lanternas dos celulares iluminando a noite, a artista encerrou a gravação com uma inesquecível chuva de fogos.

Com o projeto dirigido pelo renomado Fernando Trevisan, o Catatau, e a direção musical assinada por Eduardo Pepato, o terceiro projeto audiovisual da carreira da sertaneja chega para consolidar Simone Mendes como um dos principais nomes do sertanejo na atualidade e, também, para dar continuidade ao sucesso avassalador de “Cantando Sua História”, que deixou um legado inesquecível. Lançado em dois volumes, o álbum conquistou o público, acumulando mais de 270 milhões de reproduções no Spotify e 245 milhões no YouTube, e consolidando sucessos como “Dois Tristes”, “Mulher Foda” e “Climão”. Gravado em dezembro de 2023 no cenário paradisíaco do Colosso Fortaleza, o projeto destacou a versatilidade e emoção presentes nas performances de Simone.

Além da expectativa em torno da gravação, Simone Mendes vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira solo. Com mais de 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais tocadas no país, a artista segue com uma agenda de shows lotados em todo o Brasil. Seu álbum “Cintilante” acumula mais de 1,4 bilhão de reproduções e lhe rendeu a primeira indicação ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.