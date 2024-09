Simone Mendes anuncia gravação de novo DVD

A cantora Simone Mendes, um dos grandes nomes da música sertaneja, anunciou nesta terça-feira (17) que irá gravar no dia 16 de novembro, em Manaus (AM), seu mais novo projeto audiovisual após o sucesso do projeto “Cantando Sua História”. O novo projeto chega em um momento de grande celebração, já que Simone acaba de ser indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com seu trabalho “Cintilante”.

Simone, que possui 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais ouvidas do Brasil, tem vivido uma fase incrível. Há poucos dias de se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio, ao lado de grandes estrelas do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana, a cantora comemora melhor fase da sua carreira.