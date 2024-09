Simone Mendes estreia no Rock in Rio

Simone Mendes, uma das cantoras mais respeitadas e ouvidas do cenário musical brasileiro, está prestes a conquistar mais um marco em sua carreira ao estrear no Palco Mundo do Rock in Rio, o maior festival de música do mundo. No dia 21 de setembro, ela brilhará no Dia Brasil, em um line-up repleto de estrelas do sertanejo como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela e Luan Santana, com o show “Para Sempre Sertanejo” prometendo uma apresentação inesquecível, que será um dos grandes destaques do festival.

Esse dia especial, totalmente dedicado à música nacional, vai reunir mais de 50 artistas de diversos gêneros, incluindo samba, MPB, bossa nova, música clássica, rap, trap e pop. Os shows acontecerão simultaneamente em diferentes palcos, proporcionando uma verdadeira celebração da diversidade musical brasileira. Além do espetáculo artístico, o Rock in Rio 2024 reforça seu compromisso social ao abraçar causas como o combate à fome e a superação da pobreza, através do programa Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), tornando o festival ainda mais significativo.

Com 10,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seis músicas entre as mais ouvidas do país, Simone Mendes vive um momento único em sua carreira, que não para de crescer. Seu mais recente single, “Ranking dos Inesquecíveis”, já está emocionando o público e se juntou a sucessos como “Mulher Foda” e “Climão” no projeto “Cantando Sua História”. O projeto, que reflete sua versatilidade artística, tem conquistado o público e reforçado a mensagem de empoderamento e emoção que Simone carrega em suas canções.

Simone Mendes, que já possui hits no Top 25 do Spotify Brasil e milhões de reproduções nas plataformas digitais, agora dá um passo importante ao consolidar sua presença no Rock in Rio, reafirmando seu impacto na música brasileira e internacional.

O público aguarda ansioso pelo momento em que Simone deve se juntar aos demais artistas para cantar “Deixa o coração falar”, música inédita gravada em prol de ONGs como Ação da Cidadania e Gerando Falcões. O repertório também inspira curiosidade, com a expectativa girando em torno da possibilidade de Simone performar seus hits mais recentes, como “Ranking dos Inesquecíveis” ou outros que a consagraram como “Erro Gostoso”.