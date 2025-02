SIM São Paulo 2025: maior encontro da música e economia criativa está chegando

A SIM São Paulo 2025, que acontece entre os dias 17 e 21 de fevereiro no Memorial da América Latina, reunirá alguns dos principais players do mercado de festivais e entretenimento ao vivo no Brasil e exterior. A programação traz painéis que abordam temas como o papel do Brasil na rota dos principais festivais do mundo e a necessidade dos festivais em se adaptarem às mudanças climáticas do planeta.

No dia 18 de fevereiro, às 14h30, o painel “Grandes Players do Entretenimento Ao Vivo — O Brasil na Rota das Maiores Turnês e Festivais do Mundo” trará ao debate a importância do Brasil como peça-chave no mercado do entretenimento global, sendo rota principal de grandes turnês da música mundial, bem como palco dos maiores festivais do planeta. O país, que consta na agenda dos principais festivais de música do mundo, tornou-se ao longo dos anos destino fundamental e primordial para qualquer produção artística de escala e importância globais. Debatem no painel Alexandre Wesley (30E – São Paulo), Francesca Alterio (T4F – São Paulo), e Marcelo Beraldo (C3 – São Paulo), Leca Guimarães (executiva do mercado de música ao vivo – São Paulo) e Paola Wescher (Last Tour Portugal, Curadora Festival Calamijas, MEO, Kalorama, etc./PR-PORTUGAL) A mediação desse painel ficará por conta de Coy Freitas (Otorongo Produções, diretor de conteúdo da SIM São Paulo, com experiência na antiga XYZ).

Também no dia 18, respectivamente às 16h30 e 18h30, os painéis “Mapa dos Festivais Apresenta: Não Existe Verde Para Quem Está No Vermelho — Até Quando É Possível Diminuir o Impacto Ambiental dos Festivais?”, que conta com nomes como Potyra Lavor (AfroPunk – Bahia) e Renée Chalu (Se Rasgum – Pará), e “Originais do Brasil – Festivais Brasileiros Que Crescem Com Identidade, Consistência e Sucesso Comercial”, que traz nomes como Marcelo Rossi (Festival João Rock/ SP), Gabriel Andrade (COALA FESTIVAL/SP), Manuela Coelho (ROCK THE MOUNTAIN/ RJ) e Jomardo Jomas (MADA, GGCON/ RN), debatem temas que englobam o impacto das produções de grandes festivais sobre o meio ambiente, como também o crescimento do Brasil como celeiro de grandes festivais de renome que foram criados em solo nacional.

No dia 19, às 14h30, acontece o painel “Mapa dos Festivais Apresenta: Resiliência Climática — Como Os Festivais de Música Estão se Adaptando às Mudanças Climáticas”, que abordará toda a dinâmica de impacto das mudanças climáticas globais que acabam recaindo sobre os festivais. Investimentos em tecnologia e estrutura, bem como adaptações das produções artísticas para este novo cenário climático global estarão em pauta. Debatem o tema Laura Peiter (Especialista em Sustentabilidade/ Bm2B Consultoria), Leca Guimarães (Executiva do Entretenimento) e Rodrigo Tavares (Doce Maravilha), com a mediação de Juli Baldi ( Mapa dos Festivais).

Ainda no dia 19, às 16h00, o painel “Música Sensorial — O Show se Torna Cada Vez Mais Uma Experiência Para Todos Os Sentidos, Imersiva, Tecnológica e Multi-Artística” debate a ressignificação da experiência musical como um todo, percorrendo uma gama de elementos sensoriais e tecnológicos, que vão além apenas da prática de se consumir música. Debatem o tema Drica Lara (Diretora Criativa, Neon Agência/ SP-PR), Tito Sabatini (Studio Curva/ SP), Paulinho Lebrão (Lighting Designer/ SP), Caio Bertti (LPL/ SP) com a mediação do músico Jota Pê.

No dia 20, às 10h00, o painel “Instituto Cultural Vale Apresenta: Alma — Amazônia Legal Música & Arte — Todos os Caminhos Apontam Para o Norte” debate a presença da região Norte do país como rota de importantes festivais de música que celebram não só a rica cultura da região como também a nacional. A mesa de debate contará com Karla Martins (Festival Varadouro, Casa Ninja Amazônia e Festival Pachamama/ AC), Moara Tupinambá (Artista Visual Indígena/ PA), Renée Chalu (Festival Se Rasgum, Sonido e ALMA/ PA), e Lilian Fraiji (Labverde/ AM) e terá a mediação de Adelaide Oliveira (Circular, Armarinho/ AM).

Mais tarde, no dia 20, às 14h00, o painel “Mapa Dos Festivais Apresenta: Desafiando o Cancelamento — Festivais que realizaram edições memoráveis em 2024” traz à luz do debate festivais que, mesmo acometidos por adversidades, conseguiram realizar em 2024 edições importantes que serão guardadas na memória do público. Para debater o tema, eatarão presentes Jeft Dias (PSICA/ PA), Didi Magalhães (Festival Carambola/ AL) e Ana Garcia (Coquetel Molotov/ PE) com a mediação de Adriana Barbosa (Feira Preta/ SP).

Para quem se relaciona com o mercado de música, entretenimento e lifestyle no Brasil, a SIM São Paulo traz uma visão amplamente diferenciada a respeito do tema. Em sua programação, estarão presentes mais de 20 nomes de suma importância dentro do mercado da música nacional, incluindo donos de festivais, curadores,

produtores e artistas.

O evento promoverá uma maratona de atividades de conhecimento, networking e negócios, showcases diurnos e festas noturnas por São Paulo, entre outras ativações. A organização planeja receber público de 6 mil credenciados e 40 mil pessoas circulando, com a participação de todo o Brasil e vários países. No total, serão mais de 15 milhões de pessoas impactadas. O evento tem o patrocínio do Instituto Cultural VALE, Rede (Itaú-Unibanco), cartão Elo e Heineken 0.0, além de vários parceiros, através da Lei de Incentivo Federal, Ministério da Cultura / Governo Federal.

Após 10 anos de experiência, a SIM São Paulo pode comprovar que MÚSICA é uma grande indústria que deve ser valorizada e apoiada, além de ser agente de construção de identidade de uma nação, região, comunidade e ferramenta poderosa de transformação social. Com isso, a 11ª edição do evento traz discussões sobre música em vários novos territórios de conteúdo que precisam, mais do que nunca, ser debatidos e repensados, tais como:

1. Empreendedorismo e Negócios;

2. Inovação e Tecnologia;

3. Marcas e Comunicação;

4. Meio Ambiente e Sustentabilidade;

5. Políticas Públicas e Transformação Social;

6. Educação e Pesquisa;

7. Saúde Mental e Humanização;

8. Cultura e Indústrias Criativas

COMO PARTICIPAR:

Com a credencial, o participante tem acesso a todas as atividades e os conteúdos propostos pela SIM:

– Cerca de 70 painéis, entre palestras, debates, keynotes, abrangendo os conhecimentos e as discussões mais atuais do mercado, sociedade e poder público;

– Workshops e masterclasses, para capacitação de profissionais e criadores aprimorarem suas habilidades e aprenderem com profissionais renomados do mercado, oferecendo insights valiosos;

– Atividades de networking: espaços dedicados para a conexão entre profissionais de todas as áreas da indústria musical e criativa, artistas, marcas, incentivando colaborações e novas parcerias: speed-meetings, pitches de artistas e startups, reuniões abertas e fechadas por setores, coquetéis de networking, entre outras;

– Pro-Areas, exclusivas para credenciados, para encontros, troca de ideias e aproveitar as ativações dos lounges e as ações de ativação de empresas e marcas parceiras;

– 30 showcases no Memorial da América Latina durante o dia;

– Mais de 300 shows espalhados pela cidade de São Paulo, na programação noturna da SIM, que vai ocupar casas e espaços de música e cultura;

– Festa de lançamento em um espaço especial da cidade no dia 17/02;

– Festa de encerramento dia 21/02.

As credenciais para a 11ª edição da SIM São Paulo são limitadas e já estão disponíveis pela plataforma Shotgun. Garanta já a sua aqui!

SIM TRANSFORMA:

A SIM Transforma é uma plataforma de diálogo permanente entre as pontas da cidade e do mercado. Em 2024, já realizou dois programas: um de capacitação de jovens profissionais da música e outro de aceleração de novos artistas da periferia de São Paulo. Foram 2 meses de aulas ministradas por profissionais renomados do mercado em várias áreas, totalizando 8 aulas, 16 horas de aprendizado e troca, além de mentorias individuais durante os cursos.

Todos os jovens que participaram do programa de capacitação serão contratados para trabalhar na próxima edição da SIM São Paulo. Já os artistas se apresentarão na programação oficial do evento em uma sessão de pitch para uma banca de compradores e possíveis parceiros.

Além de tudo isso, 8 palestras serão realizadas nas Fábricas de Cultura de São Paulo durante os meses de fevereiro e março de 2025 e ônibus saindo das Fábricas levarão alunos e outros interessados no mercado da música, moradores da periferia, gratuitamente para participar da SIM no Memorial. Tudo isso, com apoio da Poiesis e Fábricas de Cultura.

A SIM TRANSFORMA tem como objetivo dar perspectiva de carreira e de vida a jovens em situação de vulnerabilidade.

FIQUE ATENTO NO SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES! E acompanhe as atualizações também pelo Instagram oficial: @simsaopaulo

Serviço – Sim São Paulo

Datas: Dias 17 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro de 2025

Horário: das 09 às 20:00

Local: Memorial da América Latina

Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001, Brasil

Informações e vendas no site oficial da SIM