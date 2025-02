Paulinho da Costa retorna ao Brasil para a SIM São Paulo 2025

Um dos músicos brasileiros mais celebrados e requisitados da indústria da música mundial, Paulinho da Costa fará uma rara aparição no Brasil para participar da SIM São Paulo 2025, no dia 20 de fevereiro. O percussionista, que construiu uma carreira lendária nos estúdios de Los Angeles, será entrevistado por João Marcelo Bôscoli, produtor musical e apresentador do programa Sala de Música na rádio CBN, em um dos momentos mais aguardados da conferência. A entrevista terá participação de Oscar Rodrigues Alves, diretor e produtor de um documentário sobre a vida de Paulinho da Costa.

A SIM São Paulo 2025, maior encontro da música e economia criativa da América Latina, acontecerá entre os dias 17 e 21 de fevereiro, no Memorial da América Latina.

Apesar de ser um nome respeitado internacionalmente e de ter seu toque registrado em alguns dos álbuns mais icônicos da história da música, Paulinho da Costa segue sendo uma figura discreta e pouco conhecida pelo grande público no Brasil. Nascido no Rio de Janeiro, em 1948, ele se tornou um dos músicos mais requisitados do mundo, acumulando participações em mais de 900 discos. Sua assinatura rítmica está presente em gravações de Michael Jackson, Madonna, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Lionel Richie, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan e Celine Dion, além de inúmeras trilhas sonoras de cinema.

Entre suas colaborações mais marcantes, estão Thriller (1982), de Michael Jackson — o álbum mais vendido da história —, True Blue (1986), de Madonna, e Let’s Talk About Love (1997), de Celine Dion. No cinema, Paulinho participou das trilhas de Os Embalos de Sábado à Noite, Dirty Dancing, Purple Rain e Jurassic Park.

O percussionista também recebeu por três anos consecutivos o prêmio Most Valuable Player Award da National Academy of Recording Arts and Sciences e foi descrito pela revista Down Beat como “um dos percussionistas mais talentosos do nosso tempo”. Sua impressionante versatilidade lhe permitiu transitar entre jazz, pop, R&B e trilhas orquestrais, sempre deixando sua marca inconfundível nas gravações.

Na SIM São Paulo 2025, Paulinho da Costa terá um espaço especial para contar sua história, compartilhar os bastidores das gravações históricas das quais participou e discutir seu impacto na indústria musical. A entrevista com João Marcelo Bôscoli promete ser um dos pontos altos do evento, resgatando a trajetória de um artista que influenciou gerações, mesmo mantendo uma postura discreta e fora dos holofotes.

Para o público brasileiro, será uma oportunidade rara de conhecer mais sobre o legado de um dos músicos mais gravados da história da música moderna.

A SIM São Paulo 2025 é apresentada pelo Ministério da Cultura – Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale. Os patrocinadores incluem Rede (Itaú), Elo e Heineken 0.0. A Shotgun assume como ticketeira oficial, enquanto a Latam é a companhia aérea oficial do evento, e a Bird Viagens é a agência de viagens oficial.

O evento tem idealização e direção geral da Inker e é correalizado por Otorongo, Musickeria, Cult SP – Governo do Estado de São Paulo, Memorial da América Latina, Fábrica de Cultura e Poieses Gestão Cultural.