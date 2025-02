SIM São Paulo 2025 debate a evolução dos álbuns audiovisuais

A crescente conexão entre música e cinema é um tema recorrente no mundo. Com o avanço das ferramentas audiovisuais, Inteligência Artificial e novos softwares de edição, o processo de criação de músicas e videoclipes tornou-se mais ágil e sofisticado. Essa transformação foi tema do painel “Música Visual: Cinema, Videoclipe e Artes Visuais”, realizado na manhã de hoje na SIM São Paulo 2025.

Participaram da discussão a diretora de cinema Luiza Machado, o diretor de arte Gabriel Dietrich, o cantor e roteirista Nego Bala e o diretor criativo PIX, com mediação de Lia Vissotto.

A fusão entre imagem e som na era digital

O painel destacou a importância das artes visuais e do cinema nas produções musicais da atualidade. Hoje, qualquer criação no campo musical ganha mais visibilidade e impacto quando combinada com uma produção audiovisual envolvente.

Na era das telas, em que as pessoas são bombardeadas por informações visuais diariamente, a música também precisa ser absorvida pelos olhos. “É muito prazeroso dar vida para o olhar em algo que chega primeiro aos ouvidos”, afirmou Gabriel Dietrich.

Para Luiza Machado, diretora e esposa de Marcelo D2, a música deve se conectar com o público. Ela citou o disco “Assim Tocam os Meus Tambores”, que foi desenvolvido de forma orgânica e imersiva, aproximando as pessoas da obra.

Conexão entre artista e diretor

A sinergia entre artista e diretor é essencial para que o produto final seja autêntico e poderoso. Nego Bala, funkeiro e rapper, destacou a importância de o diretor compreender as emoções e a realidade do artista. “Estou vendendo meu sonho para alguém que precisa entender minhas emoções e minha realidade, que nem sempre eu mesmo consigo entender”, pontuou.

Luiza Machado reforçou que a arte precisa ser tratada com respeito e sensibilidade. “A arte é algo muito raro para ser banalizada”, afirmou.

A relação entre música e cinema já resultou em clássicos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, pensado de forma cinematográfica. Hoje, desde grandes produções até videoclipes independentes, a mágica entre criador e diretor continua a surpreender o público.

SIM São Paulo 2025 e o compromisso com a diversidade

A SIM São Paulo 2025 segue até o dia 20 de fevereiro, no Memorial da América Latina, promovendo debates sobre os desafios e oportunidades da música e cultura no Brasil.

Além dos painéis, o evento oferece:

Espaço Gastronômico com foco no consumo consciente e na produção agroecológica;

com foco no consumo consciente e na produção agroecológica; Feira de novos criadores , em parceria com o Jardim Secreto ;

, em parceria com o ; Cobertura da Rádio e TV SIM ;

; Showcases oficiais, com 30 artistas de 14 estados brasileiros e 6 países, promovendo a diversidade cultural.

SIM Transforma: capacitação para jovens artistas

A plataforma SIM Transforma segue fortalecendo a conexão entre periferia e mercado musical. Em 2024, realizou dois programas:

Capacitação de jovens profissionais da música

Aceleração de novos artistas

Os participantes terão a oportunidade de trabalhar na edição 2025 da SIM São Paulo e se apresentarão para uma banca de compradores e parceiros. Além disso, oito palestras serão realizadas nas Fábricas de Cultura de São Paulo, com transporte gratuito para o evento.

Com apoio da Poiesis e Fábricas de Cultura, o objetivo do projeto é oferecer perspectiva de carreira e inclusão social para jovens em situação de vulnerabilidade.