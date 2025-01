Silvio Santos deixa herança de R$ 6,4 bilhões para sucessores

As herdeiras do renomado empresário e apresentador Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024, tornaram público o valor total de sua fortuna em uma disputa judicial contra o governo do estado de São Paulo. O montante em questão é substancial, alcançando a cifra de R$ 6,4 bilhões, conforme afirmam Iris Abravanel, a viúva de Silvio Santos, e suas filhas Patrícia, Rebeca, Cintia, Silvia, Daniela e Renata Abravanel.

A controvérsia central gira em torno da exigência do pagamento de um imposto no valor de R$ 17 milhões. Este tributo é necessário para a liberação de R$ 429 milhões que se encontram em contas no exterior. A Justiça paulista já concedeu uma liminar a favor da família até que uma decisão final seja alcançada.

Atualmente, existem duas ações judiciais em andamento: uma que declara os bens deixados pelo empresário e outra relacionada à tributação sobre a transmissão desses bens. É esta última ação que tem gerado mais dificuldades para os herdeiros.

De acordo com informações apresentadas pelos advogados da família na ação judicial, o patrimônio é dividido entre seis holdings: SS Participações (R$ 5,5 bilhões), Sisan Participações (R$ 868 milhões), Sisan Empreendimentos (R$ 2,6 milhões), Hemusa Participações (R$ 1,8 milhão), Hemusa Empreendimentos (R$ 464 mil) e DPR (R$ 10,7 milhões).

Além desses valores, a fortuna inclui ativos no exterior. Em informações previamente divulgadas pelo portal F5, ficou evidenciado que Silvio Santos possuía pelo menos R$ 3,9 bilhões apenas em bens e imóveis registrados em juntas comerciais.

A Justiça paulista está planejando convocar uma audiência de conciliação na tentativa de facilitar um acordo entre as partes envolvidas e resolver as duas ações. No entanto, ainda não há uma data definida para essa audiência.