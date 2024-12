Morte de Silvio Santos aos 93 anos: Fim de uma Era e Mudanças na Televisão Brasileira

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, marca o fim de uma era na televisão brasileira e provoca mudanças significativas nas emissoras. Fundador do SBT, Santos foi um dos principais responsáveis pela estrutura da TV aberta no país. Sua partida não apenas abalou a programação, mas também inspirou uma inédita união entre diferentes canais durante a premiação Melhores do Ano, na Globo, onde artistas do SBT, Record e Rede TV! se reuniram em um gesto simbólico contra a crescente ameaça do streaming. Em meio a essa reestruturação, o SBT e outras emissoras buscam se reinventar diante da crise de audiência. O canal passou por uma transformação drástica com a saída de figuras icônicas, como Raul Gil e a chegada de novos talentos, como Virginia Fonseca. Enquanto isso, a Globo contrata Eliana e Maísa Silva, enquanto se despede de Galvão Bueno e Deborah Secco, revelando um cenário instável e competitivo. O streaming também desempenha um papel crucial nesse contexto. Plataformas como Netflix e HBO Max investem pesadamente em conteúdo local, criando produções que rivalizam com as tradicionais novelas brasileiras. No entanto, a falta de regulamentação que assegure investimentos no setor nacional ainda é uma preocupação. O governo Lula promete retomar discussões sobre o tema em 2025, buscando garantir que parte dos lucros das empresas estrangeiras seja reinvestida na indústria audiovisual local. Assim, 2024 representa um ponto de inflexão para a televisão brasileira, marcada pela transição entre o tradicional e o digital, refletindo tanto desafios quanto oportunidades para os próximos anos.