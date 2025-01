Silêncio do Governo dos EUA em Relação a Acusações de Deportados Brasileiros

O governo americano, sob a liderança de Donald Trump, tem adotado uma postura de silêncio em relação às alegações feitas por brasileiros deportados sobre o tratamento recebido por parte dos agentes de imigração durante um voo que partiu dos Estados Unidos na sexta-feira, dia 24, e foi completado com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) no sábado, dia 25.

A Embaixada dos EUA em Brasília, contatada diversas vezes pela Folha desde que as denúncias sobre os migrantes começaram a circular, limitou-se a informar que estava em comunicação com as autoridades brasileiras e que os deportados já estavam sob a custódia do governo do presidente Lula. Contudo, posteriormente, declarou que não faria comentários sobre as acusações específicas.

Os relatos dos deportados incluem episódios de agressão, humilhação, separação familiar e condições degradantes durante o voo que teve como ponto de partida Alexandria, Virgínia, e fez uma parada técnica no Panamá antes de aterrissar em Manaus.

A Folha também buscou respostas do Departamento de Estado dos EUA e do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega), órgão responsável pelas deportações, mas não obteve retorno.

Após serem liberados pela Polícia Federal e desembarcarem no Aeroporto Internacional de Confins na noite de sábado, os deportados relataram ter permanecido algemados por 50 horas, enfrentando condições adversas como a falta de ar-condicionado e sofrendo abusos por parte das autoridades americanas.

Em resposta à situação, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo brasileiro determinou a retirada das algemas imediatamente após ser informado pela PF sobre os abusos. Ele classificou a conduta dos agentes americanos como um “flagrante desrespeito” aos direitos humanos dos brasileiros. O Planalto também providenciou um avião da FAB para transportar os migrantes até Confins, seu destino final.

Nesta segunda-feira, dia 27, Lewandowski considerou inaceitável o tratamento dispensado aos brasileiros deportados e destacou a postura sóbria do governo brasileiro. “Não pretendemos provocar o governo americano, especialmente considerando que a deportação é prevista em um tratado vigente há vários anos. No entanto, é essencial que esse processo ocorra respeitando os direitos fundamentais das pessoas”, ressaltou o ministro durante um evento em São Paulo.

O Itamaraty também se manifestou no sábado afirmando que o “uso indiscriminado de algemas e correntes” contraria os termos do acordo entre Brasil e EUA acerca das deportações. Entretanto, conforme reportado pela Folha, essa prática tem sido recorrente em voos com migrantes brasileiros desde a administração Joe Biden.

Este incidente ocorre poucos dias após o retorno de Donald Trump ao cargo de presidente. Na data de sua posse, Trump declarou que os Estados Unidos não necessitam do Brasil ou da América Latina. “Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles; o mundo todo precisa de nós”, afirmou.