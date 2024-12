Silas Malafaia critica prisão de Braga Netto e ameaça o STF

O pastor Silas Malafaia manifestou sua indignação em relação à prisão preventiva de Walter Braga Netto, detido sob a acusação de obstrução de justiça desde o último sábado, 14. Malafaia considera que o mandado de prisão, assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “ilegal, imoral e uma afronta às leis”.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais nesta segunda-feira, 16, o pastor não hesitou em criticar Moraes, afirmando que “sua hora vai chegar”, embora não tenha especificado quando isso ocorreria. Malafaia apelou para que tanto o povo quanto Deus atuem contra o que descreveu como um “ditador da toga”. “Quem vai parar esse ditador?”, questionou o pastor em tom desafiador.

Walter Braga Netto, identificado pela Polícia Federal como uma figura central em um suposto plano golpista, foi preso após as investigações revelarem sua suposta tentativa de dificultar os processos investigativos. O documento que autorizou a prisão preventiva menciona que novos depoimentos, incluindo um fornecido por Mauro César Barbosa Cid, indicam uma possível conduta dolosa de Braga Netto para embaraçar as investigações.

A Polícia Federal alegou que Braga Netto, que se lançou como candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições de 2022, estava ciente e teria financiado um plano denominado “Punhal Verde e Amarelo”, que incluía execuções de autoridades. O general também ocupou importantes cargos no governo Bolsonaro, incluindo os Ministérios da Defesa e da Casa Civil.

Malafaia criticou ainda a utilização de delações premiadas como base para fundamentar a prisão de Braga Netto, contestando especificamente a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro.

Atualmente, Braga Netto encontra-se detido na 1ª Divisão do Exército, localizada na Vila Militar na zona oeste do Rio de Janeiro. O general possui uma acomodação privativa nas instalações militares, equipada com ar-condicionado, geladeira, armário e banheiro exclusivo.