Siemens Healthineers abre inscrições para Programa de Estágio via Cia de Talentos

A Siemens Healthineers, empresa líder em tecnologia médica, está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2024. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro por meio da Cia de Talentos, maior consultoria de educação para carreira da América Latina. São 11 vagas disponíveis entre os estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os pré-requisitos são graduação em Administração, Ciência da Computação, Engenharias ou áreas relacionadas (consulte os cursos aceitos nas descrições das vagas), com formação a partir de dezembro de 2025; inglês intermediário e disponibilidade de 6 horas diárias em horário comercial, na localidade escolhida.

O diferencial do Programa de Estágio 2024 da Siemens Healthineers é a possibilidade prática que as pessoas selecionadas terão nas respectivas áreas e atuação direta em prol do futuro da saúde. O foco das vagas está no desenvolvimento efetivo para tornar-se um profissional qualificado no mercado de trabalho.

Ainda, como benefícios destacam-se a bolsa auxílio a partir de R$1.800, auxílio transporte, vale refeição de R$ 800/mês, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica Bradesco, Gympass, fretado para algumas localidades do Brasil e trabalho híbrido flexível.



“É um prazer realizar o Programa de Estágio 2024 da Siemens Healthineers, uma vez que identificamos na cultura da empresa o desejo por um ambiente dinâmico, flexível e que destaca os pontos fortes de cada pessoa colaboradora, construindo, assim, um time de alto potencial”, aponta Letícia Veltrone, especialista em Gestão Estratégica na Cia de Talentos.

A Siemens Healthineers é uma empresa que valoriza a individualidade e a diversidade, e promove um ambiente descontraído e acolhedor, com o objetivo de auxiliar no bem-estar da pessoa colaboradora e na coesão das equipes. Desse modo, é capaz de garantir avanços na promoção da saúde e tecnologia de ponta para novas soluções no ramo.

As etapas do processo seletivo irão acontecer de janeiro a maio de 2024, passando por inscrições, avaliação online, avaliação da Cia de Talentos, avaliação da equipe da Siemens Healthineers e admissão. Interessados no Programa de Estágio 2024, podem se inscrever neste link.

Sobre Cia de Talentos:

A Cia de Talentos é a maior consultoria de educação para a carreira da América Latina. Atua com recrutamento, seleção, desenvolvimento e employer branding. Seu principal diferencial é ter uma equipe formada por profissionais multigeracionais, com experiências diversas e complementares, que se destacam por ter coragem para inovar e garantir sempre o uso das tecnologias mais modernas para atrair, selecionar e desenvolver profissionais desde seu início de carreira até posições de alta liderança. Tem como missão potenCIAlizar carreiras.

Sobre a Siemens Healthineers:

A Siemens Healthineers AG (listada em Frankfurt, Alemanha: SHL) inova em avanços para a saúde. Para todos. Em todas as partes. A empresa é fornecedora global de equipamentos, soluções e serviços de saúde, com atividade em mais de 180 países e representação feita diretamente em mais de 70. Como uma empresa líder em tecnologia médica com sede em Erlangen, Alemanha, a Siemens Healthineers e suas regionais estão continuamente desenvolvendo seu portfólio de produtos e serviços, com aplicativos baseados em Inteligência Artificial e ofertas digitais, desempenhando um papel cada vez mais importante na próxima geração de tecnologias médicas. A companhia está empenhada em melhorar o acesso aos cuidados de saúde para comunidades desfavorecidas em todo o mundo e se esforça para combater doenças mais ameaçadoras. Essas novas aplicações irão aprimorar a base da empresa em diagnósticos in vitro, terapia guiada por imagem, diagnósticos in vivo e cuidados inovadores no combate ao câncer. A Siemens Healthineers também oferece uma gama de serviços e soluções para aprimorar a capacidade dos provedores de saúde de fornecer cuidados de alta qualidade e eficientes. No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023, a Siemens Healthineers teve aproximadamente 71.000 funcionários em todo o mundo e receita gerada de 21,7 mil milhões de euros aproximadamente. Mais informações estão disponíveis no site da Siemens Healthineers.