Sicredi Vale do Piquiri distribui R$ 98,2 milhões aos associados após assembleias regionais

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP realizou, no último sábado (08), a assembleia geral de delegados, consolidando todas as decisões e encaminhamentos das 58 assembleias de núcleos, que reuniram mais de 30 mil pessoas, entre os dias 03 e 25 de fevereiro. Como parte das ações, destaca-se a distribuição dos resultados, um dos grandes diferenciais do Sicredi. Nesse modelo, os associados recebem uma parcela proporcional ao volume de negócios realizados com a instituição.

Foram distribuídos R$ 98,2 milhões em resultados aos mais de 263 mil associados das 100 agências da cooperativa. Desse total, R$ 53 milhões foram pagos em juros ao capital, enquanto R$ 45,2 milhões retornaram como participação nos resultados, reforçando um dos principais diferenciais do cooperativismo: o retorno financeiro aos próprios associados.

A distribuição de resultados é realizada anualmente, após a apuração do desempenho da cooperativa e a destinação dos recursos conforme previsto no estatuto social. O montante final é distribuído aos associados, considerando o nível de relacionamento de cada um com o Sicredi. Quanto mais produtos e serviços são utilizados—como cartões, investimentos, consórcios, seguros e operações de crédito—maior é o valor recebido.

O crescimento sólido da cooperativa em 2024 contribuiu para ampliar o retorno financeiro aos associados. No último ano, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP registrou um aumento de 11,4% no número de cooperados, ultrapassando a marca de 263 mil. Além disso, houve um crescimento de 27,7% nos depósitos totais, encerrando o exercício de 2024 administrando um volume de R$ 8,7 bilhões de reais.

No crédito não foi diferente, a cooperativa avançou 29,7%, chegando ao volume de R$ 8,7 bilhões de reais. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 41%, finalizando o ano com um volume próximo a R$ 1,3 bilhões de reais. Os ativos totais e coobrigações ultrapassaram o volume de R$ 12,7 bilhões de reais, com um crescimento de 28,2% em relação a 2023, destacando a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP como a terceira maior cooperativa do sistema Sicredi, e a sexta maior instituição financeira cooperativa do Brasil.

Conforme deliberações dos associados nas assembleias de núcleos, os recursos distribuídos foram creditados diretamente na conta capital de cada um, na segunda-feira (10/03). A prática fortalece ainda mais a participação de cada cooperado e, com isso, o patrimônio da cooperativa, dando condições para a instituição continuar crescendo e, especialmente, atendendo as demandas dos associados. Também permite que cada um vivencie, na prática, a experiência de ser dono do negócio.

O relatório anual da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP está disponível no site da cooperativa. Além disso, vídeos com a prestação de contas foram divulgados no canal do YouTube, trazendo mais detalhes sobre os resultados e da atuação da cooperativa ao longo do último ano.