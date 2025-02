Sicredi realiza ação promocional para o Paulistão Sicredi 2025

A Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, uma das cooperativas do Sicredi, realiza uma ação promocional exclusiva para os torcedores do futebol paulista em parceria com a rádio BAND FM (96.1), no programa Dois Impedidos. A iniciativa vai distribuir ingressos para os jogos do Paulistão Sicredi 2025, proporcionando aos ouvintes a oportunidade de assistir aos próximos jogos do campeonato em grande estilo.

Dinâmica simples e premiação garantida

A promoção é simples: os ouvintes, ao ouvirem o spot da campanha, devem ligar para a rádio e dizer a frase “Paulistão é Sicredi. Minhas conquistas também”, que faz referência à campanha do campeonato. O primeiro ouvinte a ligar e falar a frase correta ganhará um par de ingressos para um jogo do Paulistão, com direito a levar um acompanhante.

A ação contempla os próximos jogos nos três principais estádios de São Paulo:

Neo Química Arena (12 de fevereiro, Corinthians x Santos ),

(12 de fevereiro, ), Allianz Parque (16 de fevereiro, Palmeiras x São Paulo ),

(16 de fevereiro, ), MorumBIS (19 de fevereiro, São Paulo x Ponte Preta).

Além disso, os ganhadores terão a chance de assistir à semifinal e à final do torneio, com a experiência exclusiva no camarote dos estádios.

Objetivo da ação: reforçar presença e benefícios aos associados

Com mais de 260 mil associados, a Sicredi busca, com essa ação, fortalecer a sua presença local e ressaltar os benefícios de ser um associado. O diretor executivo, Moacir Niehues, explica: “Essa ação vai proporcionar uma experiência única aos ganhadores, conectando-os ainda mais ao esporte e mostrando como é bom ser um associado Sicredi, com atendimento personalizado e relacionamento próximo.”

Além de envolver novos públicos, alguns associados também serão selecionados para vivenciar a experiência no camarote. “É uma forma de retribuir a confiança de quem já faz parte da cooperativa”, conclui o diretor.

Compromisso com o futebol paulista e com a região

Com 36 anos de história e presença em 43 cidades do Paraná e 8 do estado de São Paulo, a Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP tem consolidado sua atuação na região, incluindo a capital paulista e o Grande ABC. A parceria com o Paulistão é uma forma de reforçar esse compromisso com o desenvolvimento social e esportivo.

O Sicredi é title sponsor do Paulistão pelo sétimo ano consecutivo e apoia outras competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), como a Copa São Paulo e o Paulistão Feminino. Além dos jogos, a cooperativa realiza ações durante os campeonatos, distribui ingressos para convidados especiais e oferece conteúdos exclusivos nas redes sociais.

A parceria com o futebol reflete o compromisso do Sicredi em se conectar com seus associados e a sociedade, sempre em busca de novas formas de apoio ao esporte e ao desenvolvimento comunitário.