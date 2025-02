Sicredi encerra participação no Show Rural com resultados expressivos

Com alta demanda por crédito e consórcios, o Sicredi encerrou sua participação no Show Rural Coopavel 2025 com resultados expressivos. Durante o evento, foram protocoladas mais de 1,1 mil propostas, totalizando R$ 487,6 milhões em financiamentos e consórcios. A instituição, que possui mais de 8,5 milhões de associados no Brasil, já destinou R$ 33,9 bilhões no primeiro semestre do Plano Safra 2024/2025 (julho a dezembro), registrando um crescimento de 5,9% em comparação ao mesmo período do ciclo anterior. Já a carteira Agro do Sicredi atingiu R$ 101 bilhões em 2024, um aumento de 21% em relação ao ano passado.

Sicredi fortalece presença no financiamento agrícola e consórcios

A presença do Sicredi no Show Rural, em Cascavel (PR), teve papel estratégico na ampliação desses números, fortalecendo a atuação no financiamento agrícola e na oferta de consórcios e seguros para o setor. Como principal agente privado de crédito rural do país, a instituição financeira cooperativa destinou R$ 394,6 milhões em crédito para financiamento durante o evento.

“A feira é um ponto de encontro para produtores rurais em busca de inovação, conhecimento e novas oportunidades. Além de apresentar as últimas tendências em tecnologia, maquinário, produtos e serviços, o evento promove conexões estratégicas e fortalece o agronegócio. Mais do que um evento, o Show Rural é um termômetro do mercado, reafirmando o compromisso da instituição em oferecer suporte e segurança ao produtor rural nos momentos decisivos”, afirma o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

Consórcios e seguros ganham destaque

Ao longo da 37ª edição do Show Rural, os consórcios do Sicredi tiveram um desempenho significativo, movimentando mais de R$ 93 milhões em créditos, um crescimento superior a 150% se comparada à edição anterior, quando foram comercializados R$ 36 milhões. “O consórcio tem se mostrado uma solução eficaz para quem busca adquirir utilitários, equipamentos agrícolas, imóveis ou placas solares de forma planejada, sem comprometer o fluxo de caixa. O aumento da demanda reflete a busca por alternativas financeiras que permitam aos produtores investirem na modernização de suas operações com mais segurança e controle sobre seus investimentos, sem recorrer a financiamentos com custos elevados”, explica o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Devanir Brisola.

Além dos consórcios, o Sicredi também levou para a feira condições especiais para seguros, oferecendo 20% de desconto nos seguros para bens financiados, como máquinas e equipamentos agrícolas, e 10% para seguros de placas solares.

Diálogo com governadores e lideranças do cooperativismo

Durante a feira, a diretoria da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) promoveu um encontro estratégico com lideranças do cooperativismo e autoridades para discutir os R$ 9,2 bilhões em investimentos previstos para 2025. O objetivo foi alinhar esforços entre o setor cooperativo e os governos para viabilizar projetos, especialmente diante das altas taxas de juros. O encontro contou com a presença dos governadores do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além do presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, do presidente da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Aldo Dagostim, do presidente da Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, Clemente Renosto, do presidente da Sicredi Aliança PR/SP, Fernando Fenner, e do presidente da Sicredi Integração PR/SC, Luiz Roberto Baggio.

“Em uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, esse encontro ganha ainda mais relevância, reforçando o papel fundamental do modelo cooperativo para o desenvolvimento sustentável do setor. A união e o trabalho conjunto sempre foram pilares do cooperativismo e, em tempos de incerteza, essa colaboração se torna ainda mais essencial. Ao fortalecer parcerias com o setor público, podemos criar soluções para impulsionar o crescimento e garantir benefícios concretos para as regiões onde atuamos”, declara o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

Destaque para histórias inspiradoras de produtores rurais

No estande do Sicredi, uma ação simbólica reuniu 13 produtores rurais contemplados com propostas de financiamento. Entre eles, Tainá Bresolin, de 29 anos, que recebeu crédito para investir em maquinário e expandir a produção. Filha de madeireiros, ela decidiu resgatar a tradição agrícola dos avós, formou-se em Agronomia e iniciou sua jornada no setor praticamente do zero. “Meu avô é uma grande inspiração. Com a conclusão da graduação, nos unimos e tive a oportunidade de trabalhar e aprender com ele, iniciando a sucessão familiar, que é essencial para a continuidade da fazenda”, conta Tainá.

Atualmente, suas propriedades cultivam soja, trigo, milho, aveia, culturas de cobertura e reflorestamento. Para ela, o futuro do agronegócio depende da renovação das gerações e da incorporação de práticas inovadoras. “O Sicredi foi uma grata surpresa, demonstrando uma dedicação genuína ao agro e aos seus associados. Desde o primeiro contato, ficou claro que a instituição realmente se preocupa em entender as necessidades do produtor e oferecer soluções concretas para o setor”, conclui.