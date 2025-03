Sicoob inova na sua jornada digital ao utilizar o Flows do WhatsApp

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de cooperados, deu mais um passo importante na comunicação digital ao adotar o WhatsApp Flows em seu número oficial. A tecnologia permite a criação de experiências interativas dentro do aplicativo de mensagens mais popular do país, otimizando o atendimento e a prestação de serviços financeiros.

Brunno Giordano Mello, superintendente de Tecnologia da Informação do Sicoob, afirma que a instituição segue comprometida com a inovação para oferecer serviços cada vez mais eficientes e seguros para seus cooperados. “Essa solução, que implementamos em conjunto com a Infobip, resolve um problema antigo que muitas instituições financeiras enfrentam: a necessidade de autenticação segura por outros meios, como o aplicativo ou site institucional”, explica.

Segundo Francisco Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob, anteriormente, para consultar o saldo da conta pelo WhatsApp, o cooperado precisava sair do aplicativo para checar um código de autenticação antes de receber a informação na conversa. Com a nova solução, essa e outras consultas podem ser realizadas de forma rápida e segura, sem sair do WhatsApp. Dessa forma, não há mais necessidade de acessar outra plataforma, garantindo qualidade e agilidade no atendimento pelo meio escolhido pelo cooperado.

Os atendimentos via WhatsApp são realizados inicialmente pela Alice, assistente virtual do Sicoob, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder dúvidas e solicitações. Caso a Alice não consiga compreender a pergunta ou encontrar uma solução, um atendente humano assume a conversa e auxilia o cooperado.

“Nosso objetivo é sempre facilitar a jornada do cooperado no acesso aos nossos serviços e atendimento. O uso do WhatsApp Flows torna a experiência muito mais fluida e intuitiva, sem necessidade de abrir outros aplicativos. Atualmente, o atendimento via WhatsApp corresponde a 60% do total recebido mensalmente pelos canais digitais do Sicoob”, destaca Reposse.

Com essa novidade, o Sicoob reforça seu compromisso em aprimorar o fluxo de informações com seus cooperados, oferecendo um atendimento mais ágil, interativo e seguro. A tecnologia possibilita a troca de dados em tempo real, facilitando o acesso a serviços e informações essenciais para os cooperados. Além disso, o WhatsApp Flows garante um processo de autenticação seguro e está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as políticas de segurança do Sicoob.