Sicoob é reconhecido no Reporting Matters Brasil 2024 

Em um cenário em que a transparência e o impacto social são pilares fundamentais para o crescimento saudável dos negócios em todo o mundo, o Sicoob segue ampliando seus esforços para promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação. Recentemente, a instituição financeira cooperativa foi reconhecida no Reporting Matters Brasil 2024, destacando-se pela excelência em Engajamento com Stakeholders.

Essa iniciativa, promovida pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e o Grupo Report, visa a fortalecer as práticas empresariais voltadas à sustentabilidade e à transparência corporativa.

Na publicação, o Reporting Matters destacou o Relatório de Sustentabilidade de 2023 do Sicoob, evidenciando o compromisso contínuo da instituição com o engajamento das partes interessadas, por meio de um processo estruturado de identificação, seleção e diálogo. O estudo também ressaltou iniciativas como o programa de treinamento voltado a fornecedores e as ações de sustentabilidade comunicadas por meio de plataforma interna da instituição, demonstrando esforço consistente para integrar as perspectivas de stakeholders na estratégia e operação do Sicoob.

Segundo Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob, o relatório reafirma o papel estratégico da instituição na construção de um ecossistema financeiro mais inclusivo, sustentável e socialmente responsável. “Esse reconhecimento é um gesto significativo, pois atesta que nossa busca incessante pela excelência em ESG está gerando os resultados almejados e contribuindo de forma efetiva para a transformação das comunidades em que atuamos. Nossa proposta vai além da oferta de serviços financeiros: buscamos consolidar e expandir uma alternativa cooperativa que assegure o crescimento sustentável da organização e o fortalecimento econômico e social do Brasil, promovendo uma sociedade mais equilibrada, próspera e alinhada aos valores e princípios do cooperativismo”, destaca o executivo.

O Reporting Matters tem o intuito de auxiliar as empresas associadas ao Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) a aprimorar a efetividade de seus relatórios de sustentabilidade. O Sicoob integra o Conselho desde outubro de 2022.