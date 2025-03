Sicoob amplia portfólio e lança Seguro Auto Digital para cooperados

O Seguro Auto Digital do Sicoob oferece uma experiência simplificada e digital para a contratação e gestão da apólice, permitindo que cooperados simulem, personalizem e contratem o seguro diretamente pelo aplicativo. “O Sicoob reforça seu compromisso de proporcionar serviços financeiros completos, alinhados às necessidades dos nossos cooperados. O Seguro Auto Digital é um exemplo dessa estratégia, trazendo mais comodidade e flexibilidade, com a confiabilidade e a expertise das seguradoras Tokio Marine e Allianz. Com a possibilidade de personalização, o cooperado pode escolher as coberturas que melhor atendem ao seu perfil, garantindo um seguro sob medida para suas necessidades”, comenta Guilherme Neto, coordenador Comercial de Seguros Gerais do Sicoob.

Entre os principais diferenciais do Seguro Auto Digital estão:

Processo totalmente digital : contratação e gestão da apólice diretamente pelo Super App Sicoob.

: contratação e gestão da apólice diretamente pelo Super App Sicoob. Plano completo e personalizável : opção de escolher coberturas básicas, proteção para vidros, diferentes opções de franquia, assistências 24h, carro reserva e cobertura personalizada para terceiros

: opção de escolher coberturas básicas, proteção para vidros, diferentes opções de franquia, assistências 24h, carro reserva e cobertura personalizada para terceiros Condições exclusivas: planos acessíveis e personalizados para cooperados.

Os cooperados interessados podem simular e contratar o seguro diretamente pelo Super App Sicoob, acessando o menu Seguros → Simular Seguro → Seguro Automóvel.