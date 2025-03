“Si Mañana Me Voy” de Christian Chávez já está disponível nas plataformas digitais

O cantor, compositor, ativista e ator mexicano Christian Chávez faz seu retorno musical após um hiato de dois anos com o single “Si Mañana Me Voy” (“Se Amanhã Eu Partir”), a faixa faz parte de um novo projeto musical intimista e confessional. Christian diz sim para abrir as portas de sua história pessoal pela primeira vez, compartilhando experiências inéditas e superação de traumas que moldaram a pessoa que ele é hoje. Ouça:

Com o desejo de revelar mais detalhes sensíveis através da música sobre sua vida com o público, Christian explica: “Compartilhar minha verdadeira história é um passo crucial para libertar-me das sombras do passado e encontrar minha voz novamente. É um convite para que todos possamos enfrentar nossos medos e superar as adversidades juntos”.

Definida como Volume 1, a canção, de autoria de Christian, retrata as consequências de suprimir a verdadeira identidade para agradar ao bem comum e como as críticas afetam diretamente a vida e a carreira de uma pessoa pública. A perda de controle sobre sua própria narrativa e o escrutínio público o transformaram em alguém sem voz, como um mímico que expressa seus sentimentos apenas por meio de gestos silenciosos.

Criado na Igreja Católica, o intérprete de “Si Mañana Me Voy” reflete sobre como os dogmas da religião continuam a influenciar sua vida até os dias atuais. A experiência de testemunhar estátuas com rostos tristes deixou uma marca indelével em sua memória, lembrando-o diariamente do sentimento de culpa e penitência que a religião evoca. “Eu cresci na igreja católica e a culpa é uma coisa que cresceu comigo, ela sempre me acompanhou. A Culpa é uma coisa que não te deixa viver”.

O videoclipe é idealizado, produzido e dirigido pelo próprio artista. O pop melancólico de “Si Mañana Me Voy” registra o verdadeiro eu por trás da persona exposta às críticas que adoecem mental e fisicamente, liderando ao conflito subjetivo e vivencial que desencadeia enfermidades psicológicas, além de também falar sobre aceitar o medo da morte. Assista:

A iconografia católica está presente no vídeo, com sua ênfase na cruz e nas lágrimas, refletindo a profundidade do impacto causado pela religião na vida de Christian Chávez. O sentimento de culpa, profundamente enraizado em sua formação religiosa, levou-o a buscar alívio no vício como uma forma de reparar a dor emocional que carregava. As lágrimas, frequentemente associadas à dor e à penitência, são um símbolo poderoso na arte religiosa católica, evocando sentimentos de arrependimento e busca por redenção.

Ainda sobre o conceito do videoclipe, ele adiciona: “O videoclipe de ‘Si Mañana Me Voy’ é uma representação visual das sombras que enfrentei e da jornada para encontrar a luz novamente. Cada cena é um reflexo da minha luta interna e da busca por autenticidade em um mundo que muitas vezes nos pede para esconder quem realmente somos”.

Christian Chávez começou a compor e desenvolver o projeto dividido em quatro volumes há 1 ano e meio, quando começou a escrever cartas direcionadas a si como um exercício de terapia sugerido pelo seu psicólogo, refletindo sobre os altos e baixos da sua vida pessoal.

LETRA OFICIAL

Querido yo

Hoy te escribo estas palabras

Te he fallado en el pasado

Conviví con lo peor

y conocí el dolor

querido yo

Yo debía lastimarte

Y caer de cara al suelo

aprender a equivocarme

Y encontrarme

Y si mañana me voy

Quiero que sepas que nunca será tarde

Que siempre podrás volver a levantarte

Mira donde estoy

la vida es solo por hoy

Y si algún día te cuesta despertarte

No todo está perdido

te lo digo

Por si mañana, por si mañana me voy

Querido yo

ya salí del remolino

No me he dado por vencido

Y jamás desesperado

lo he peleado

Amado yo,

las heridas dejan huella

Y hacen ver las cosas bellas

Sin remordimiento,

así lo siento

Y si mañana me voy

Quiero que sepas que nunca será tarde

Que siempre podrás volver a levantarte

Mira donde estoy

La vida es solo por hoy

Y si algún día te cuesta despertarte

No todo está perdido,

te lo digo

Por si mañana,

por si mañana me voy

Y mis palabras llegan antes

No se te olvide que importante es sonreír

Y si mañana me voy

Llévate el mundo por delante

Porque nadie se arrepiente de vivir

Y si mañana me voy

Quiero que sepas que nunca será tarde

Que siempre podrás volver a levantarte

Mira donde estoy

La vida es solo por hoy

Y si algún día te cuesta despertarte

No todo está perdido,

te lo digo Por si mañana,

Por si mañana me voy