Christian Chávez, do RBD, exalta Paolla Oliveira e quer aprender a sambar para desfilar novamente

O cantor mexicano Christian Chávez, conhecido por sua participação na icônica banda RBD e na série Rebelde, fez sua estreia no famoso desfile da Grande Rio na Marquês de Sapucaí. O artista, que já está se preparando para o desfile das campeãs, compartilhou suas impressões sobre a experiência em um encontro com a imprensa nesta sexta-feira (7).

Chávez expressou a emoção de participar do Carnaval, afirmando que era um sonho antigo: “O Carnaval é um sonho que eu tinha faz tempo. Entrar na Sapucaí, primeiro, no ensaio, foi eletrizante e muito maravilhoso. Não sabia o que ia acontecer, mas aconteceu uma coisa maravilhosa que foi me conectar; é muito parecido com a energia de quando entro no palco. Depois, o desfile foi tudo, é inesquecível”.

A experiência na Sapucaí marcou uma nova fase na vida do cantor, que declarou estar mais autêntico e disposto a mostrar ao público seu verdadeiro eu, incluindo suas fraquezas e virtudes. Após essa primeira aparição no Carnaval carioca, Christian manifestou interesse em participar novamente no futuro, enfatizando a importância de estar melhor preparado: “Amaria desfilar de novo, tendo mais tempo para aprender a sambar direitinho. Sambei de um jeito que minha alma conectou, mas sei que tenho que ter respeito pela cultura do samba. Quero aprender direitinho”.

A Grande Rio, escola pela qual Christian desfilou, alcançou a segunda colocação no carnaval deste ano, perdendo para a Beija-Flor por uma diferença mínima de um décimo. O artista comentou sobre essa conquista e aproveitou para homenagear Paolla Oliveira, que se despede do posto de rainha de bateria após anos de dedicação à escola: “Acontece, foi por um décimo. A Grande Rio foi maravilhosa. Foi maravilhoso também para a Paolla, uma mulher incrível e muito talentosa”.

Por fim, Christian Chávez reiterou sua animação em voltar à Sapucaí no dia seguinte para mais um desfile, ressaltando a conexão especial que sentiu durante sua participação.