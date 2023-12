Show com “Os Fagundes” é uma das atrações da inauguração do MEA

Entre os dias 15, 16 e 17 de dezembro a comunidade da região Noroeste do Estado gaúcho terá à disposição uma intensa programação cultural à disposição. A inauguração do MEA – Memorial da Evolução Agrícola, em Horizontina, contará com atividades voltadas para o conhecimento do complexo.

Entre os destaques da programação está o show do grupo nativista “Os Fagundes,” que se apresenta no dia 15 de dezembro às 21h, trazendo o melhor do seu repertório para a população local.

Além de diversas atrações musicais, como a Banda Municipal de Horizontina e concertos de música clássica, a programação conta ainda com espetáculos de dança. O grupo Tablado Andaluz subirá ao palco do evento com o espetáculo “Simplesmente Flamenco”, em uma fusão de cores, dança, voz, expressão e sentimento.

O evento contará ainda com diversas atividades esportivas, feira de artesanato e de produtos orgânicos, experimentações em arte e muito mais. Além de tudo isso, é claro, receber os visitantes para conhecer a exposição de longa duração no Memorial.

O evento é totalmente gratuito e de classificação livre. Não será permitido entrada com bebidas alcoólicas, armas ou objetos que ofereçam risco ao público/visitante, assim como fazer uso de cigarro e correlatos. Durante o final de semana de inauguração, os pets não poderão entrar no complexo (apenas cão guia). O estacionamento fica fechado durante os três dias de evento, excepcionalmente

Confira abaixo a programação completa:

Dia 15 de dezembro de 2023 (Sexta-feira)



Saúde em Movimento no MEA

Horário: 8h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Faixa etária 60+



Visitação na exposição MEA – Memorial da Evolução Agrícola

Horários: 9h às 17h



Circuito Artes Visuais com Lucas Barrios

Horários: 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Sala do Educativo do MEA

Público: Faixa etária livre

Espetáculo “Simplesmente Flamenco” com o grupo Tablado Andaluz

Horários: 10h e 15h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

INTEGRAÇÃO de Câmbio Horizontina

Horário: 16h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: 60+

Integração de Vôlei de areia

Horário: 18h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Jovens e adultos

Integração de Futebol 7 do MEA – Masculino e Feminino

Data: 15 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Espetáculo CIA ART EM’CENA HZ e Ballet do Semeando Cultura

Horário: 19h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Banda Municipal de Horizontina

Horário: 19h30

Local: Em frente ao Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Show com Os Fagundes

Horário: 21h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Dia 16 de dezembro de 2023 (Sábado)

Jogos de integração do MEA – categoria de base

Horário: Das 8h30 às 12h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Exibição de Cross Fit no MEA

Horário: 8h30

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Visitação na exposição MEA – Memorial da Evolução Agrícola

Horários: das 9h às 17h

Circuito Artes Visuais com Lucas Barrios

Horários: Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Sala do Educativo do MEA

Público: Faixa etária livre

Mostra do Projeto Robótica – EMEF Cristo Rei e EMEF Espírito Santo

Horários: Das 9h às 17h

Local: Sala do Educativo do MEA

Público: Faixa etária livre

Exposição “Um olhar poético de Horizontina” com aquarelas e fotografias dos(as) alunos(as) de artes dos 6º anos das escolas municipais de Horizontina.

Horário: 9h

Local: Sala do Educativo MEA – Memorial da Evolução Agrícola

Orquestra CFJL, Semeando Cultura e Coral de Três de Maio – Regência de Cleverton Ströher.

Horário: 9h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Concerto com o “Quarteto Ornamentus” (Cordas e Percussão – músicas eruditas e clássicos de cinema).

Horário: 10h30

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Integração de Futebol 7 do MEA – Masculino e Feminino.

Horário: Das 14h às 17h00

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Jovens e adultos

DJ Carlos Kotz

Horário: Das 14h às 18h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Feira de Artesanato

Horário: 14h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Faixa etária livre

Feira Livre de Agricultura Familiar e Orgânicos

Horário: 14h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Faixa etária livre

Integração de Vôlei de areia

Horário: 18h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Jovens e adultos

Natal Fantástico. Realização: Prefeitura Municipal de Horizontina. Apoio cultural: MEA – Memorial da Evolução Agrícola



LANÇAMENTO DO NATAL FANTÁSTICO

Horário: 19h30

Local: Saída em frente à biblioteca municipal e entrada pela portaria principal do MEA.

Público: Faixa etária livre

Dia 17 de dezembro de 2023 (Domingo)

Visitação na exposição MEA – Memorial da Evolução Agrícola

Horários: 9h às 17h

Circuito Artes Visuais com Lucas Barrios

Horários: Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Sala do Educativo do MEA

Público: Faixa etária livre

Espetáculo musical Orquestra de Violões Santa Rosa

Horário: 10h30

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Feira de Artesanato

Horário: 16h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Faixa etária livre

Feira Livre de Agricultura Familiar e Orgânicos

Horário: 16h

Local: Memorial da Evolução Agrícola – MEA

Público: Faixa etária livre

Flash Mob Cia de Dança Municipal

Horário: 17h30

Local: MEA – Memorial da Evolução Agrícola

Público: Faixa etária livre

Natal Encantado do CRAS

Horário: 17h

Local: MEA – Memorial da Evolução Agrícola

Presença da Liga dos Heróis: Brinquedos infláveis, distribuição de pipoca para as crianças, pintura de rosto, arrecadação de brinquedos para doação

Público: Faixa etária livre



Liga de Heróis

Horário: 16h às 18h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Natal Fantástico. Realização: Prefeitura Municipal de Horizontina. Apoio cultural: MEA – Memorial da Evolução Agrícola



Apresentação: Orquestra de Sopro de Horizontina e Família Ortaça

Horário: 18h30

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

Natal Fantástico. Realização: Prefeitura Municipal de Horizontina. Apoio cultural: MEA – Memorial da Evolução Agrícola



Apresentação: Show com Família Ortaça

Horário: 20h

Local: Palco Livre

Público: Faixa etária livre

*A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio.

O MEA – Memorial da Evolução Agrícola é um complexo de arte, cultura, educação, meio ambiente, esporte e lazer, que, de forma tecnológica e imersiva, conta a história da agricultura no País por uma perspectiva humanizada, para provocar, trocar e produzir conhecimento em prol da sociedade e da diversidade cultural brasileira.

Além do espaço da exposição de longa duração e das oficinas culturais, o complexo conta com quadras esportivas, academia a céu aberto, café, salas multiuso, playground, loja, espaço para feira ao ar livre, unidade do Senai e Centro de Inovação John Deere Brasil, tornando-se um ambiente de convivência, cultura e educação.

Idealizado pelo Instituto John Deere e viabilizado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, o MEA tem como patrocinadores, as empresas: John Deere Brasil e SLC Agrícola. O apoio é da FAHOR – Faculdade de Horizontina e da Prefeitura Municipal de Horizontina. O projeto de arquitetura do complexo foi desenvolvido pela Liberali Arquitetura e o projeto museográfico é assinado pela Straub Design.

Serviço:

MEA – Memorial da Evolução Agrícola. A história de muitos. O futuro de todos.

Endereço: Rua Duque de Caxias, 335.

Não é necessário realizar inscrição para as atividades descritas neste material.

Mais informações podem ser obtidas no site www.mea.org.br ou nas redes sociais @memorialdaevolucaoagricola

Contato para imprensa:

