Shopping Praça da Moça recebe Mamonas Assassinas Cover

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, na região do ABC Paulista, abre-alas com uma edição especial de carnaval do “Show no Praça”. O evento, que acontece no dia 27/02, a partir das 19h30, na praça de alimentação, conta com a apresentação da banda “Cólica Renal” e seu tributo aos “Mamonas Assassinas”.

O grupo foi fundado com o propósito de celebrar as músicas do quinteto, que está entre os mais icônicos da música brasileira. A banda já se apresentou em diversas cidades pelo país e traz em seus shows não apenas os sucessos dos “Mamonas Assassinas”, mas também um compilado de clássicos que marcaram as décadas de 1980 e 1990 nos estilos pop, rock e brega.

O “Show no Praça”, é a oportunidade que o Shopping Praça da Moça criou para os seus clientes poderem aproveitar gratuitamente uma grande atração, contando com o conforto e comodidade de assistir a um show, enquanto aproveita uma das opções de restaurantes disponíveis no empreendimento. Além disso, o evento é uma opção de lazer para seus frequentadores.

“A banda já se apresentou no ano passado aqui no shopping e foi um grande sucesso. Por isso decidimos trazê-los novamente para a edição especial de carnaval do nosso evento. Com certeza vai ser um show irreverente e com muita energia, assim como eram as apresentações dos Mamonas Assassinas”, conta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Para fechar com chave de ouro, o shopping preparou dois dias de evento de carnaval, 3 e 4 de março com seu tradicional Bailinho e a presença da bateria mirim da Vai-Vai, Batuque Abayomi, Bloco Elástico. O “Folia no Praça”, que já é esperado todos os anos, também contará com uma equipe que fará pinturas faciais, penteados fashion e muita diversão com escultura de balões.

Serviço

“Show no Praça” com a banda Cólica Renal – Cover Mamonas Assassinas

Data: 27/02.

Horário: a partir das 19h.

Onde: Praça de Alimentação.

Endereço: Shopping, Praça da Moça – Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.