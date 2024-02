Shopping Praça da Moça prepara atrações especiais para celebrar o Carnaval

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, organizou mais uma edição do “Folia no Praça” com atrações especiais para aqueles que desejam se divertir e aproveitar a época mais animada do ano. O evento de carnaval acontecerá nos dias 11 a 13 de fevereiro, de forma gratuita, e contará com atrações como o bailinho infantil com presença do Bloco Gente Miúda, bloco pet, decoração temática, pintura facial, totem fotográfico e muito mais.

No dia 11, a abertura do evento será feita por uma apresentação itinerante do bloco feminino de Maracatu de Diadema, Batuque Abayomi, às 15h. O grupo é composto exclusivamente por mulheres e surgiu em 2011 a partir de uma oficina de percussão realizada na Casa da Música de Diadema, promovida pelo Ponto de Cultura Diversidade Musical.

Já nos dias 12 e 13, os frequentadores do mall, tanto crianças quanto adultos, terão a oportunidade de participar do Bailinho Infantil de Carnaval das 15h às 19h, com a apresentação do Bloco Gente Miúda. O local é tematizado e contará com diversas atividades, próximo a loja Pernambucanas. Em especial, a cada doação de 1kg de alimento não perecível, os participantes receberão como brinde uma almofada bandeja. Apenas uma unidade por CPF e limitado aos primeiros 200 participantes por dia de bailinho, 12 e 13.

Uma novidade neste ano é o Bloco PET no dia 12, que contará com a participação da banda responsável por puxar a passagem do bloco no piso Araucária. O desfile dos animais de estimação ocorrerá às 17h. Para se juntar à festa, basta fazer o cadastro no site www.shoppingpracadamoca.com.br e realizar a doação de 1kg de ração para gatos ou cachorros no dia do evento, que será repassado ao Centro de Zoonoses de Diadema – CCZ.

Outra novidade vai ser o desfile de Cabelo Maluco para as crianças, que acontece no dia 13 durante o bailinho. O pai ou responsável precisa fazer a inscrição na loja KidStok (presencial ou pelo WhatsApp 11 9 9228-0564) para participar, limitado a 50 inscrições.

“Estamos muito felizes em proporcionar essa folia com grandes atrações aos nossos clientes. Com apresentações de grandes grupos como Batuque Abayomi, grupo conhecido na cidade. Além do nosso tradicional bailinho infantil, esse ano teremos como atração especial o bloco PET”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Folia no Praça.

Data: de 11 a 13 de fevereiro.

Horário: das 15hs às 19hs.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.