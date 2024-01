Shopping Pátio Paulista celebra a chegada do Ano Novo Chinês

Neste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, o Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, dá início as comemorações do Ano Novo Chinês com uma grande festa gratuita e aberta ao público. A celebração da virada contará com performance do Dragão, símbolo de força, coragem e boa sorte na cultura chinesa. Além disso, diversas atrações como Kung Fu, Tai Chi Chuan e tambores orientais para encantar os participantes com as curiosidades da tradição milenar. A virada do ano chinês acontece no empreendimento, das 14h às 18h, na entrada principal.

Em 2024, é o Ano do Dragão que é considerado como poderoso e auspicioso na mitologia chinesa, representando coragem, criatividade, inovação, força, sabedoria, sorte e prosperidade. Segundo a tradição, 2024 promete ser um ano cheio de possibilidades e oportunidades. Na China, as danças do leão e do dragão estão sempre presentes durante o período do Ano Novo Lunar. Elas são realizadas para trazer prosperidade e boa sorte para o próximo ano.

Lenda do Ano Novo Chinês

Há milhares de anos, um monstro chamado Nian, atacava os aldeões no início de cada novo ano. Como o monstro tinha medo de barulhos altos, luzes brilhantes e da cor vermelha, essas coisas foram usadas para afugentar a fera. Por isso, as celebrações tradicionais da China incluem fogos de artifício, roupas e decorações vermelhas para se despedir do ano velho e trazer a sorte e a prosperidade na chegada do novo ano.

Duração das Festividades do Ano Novo Chinês

As celebrações do Ano Novo Chinês duram tradicionalmente 16 dias, desde a véspera do Ano Novo Chinês até o Festival das Lanternas, que acontece no 15º dia, na chegada da lua cheia, durante o qual as pessoas penduram lanternas brilhantes nos templos ou as carregam durante um desfile noturno.

Calendário Chinês

O calendário chinês é lunissolar, baseia-se em observações astronômicas exatas da longitude do Sol e das fases da Lua. É também chamado de “calendário agrícola”. E cada ano do calendário chinês tem um signo do zodíaco, e ele é cíclico. Cada ciclo é composto por 12 anos; após o 12º ano, o ciclo se repete.

Horóscopo Chinês

Os chineses associam um animal a cada ano de dentro de um ciclo de 12 anos. Os 12 animais e os anos a eles associados são conhecidos como animais do zodíaco. O uso de nomes de animais no calendário levou ao desenvolvimento da astrologia chinesa. O zodíaco chinês apresenta 12 signos animais nesta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Ovelha, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Os chineses acreditam que as características de um determinado animal do zodíaco influenciam a personalidade de cada pessoa nascida naquele ano. Eles usam essas informações para criar horóscopos, previsões diárias baseadas no ano de nascimento.

Em 2024, o carisma, a ambição e o prazer pela aventura são algumas características dos nascidos sob o signo do Dragão. Outros traços das pessoas nascidas sob o signo do Dragão, mostram que elas são destemidas, cheias de confiança, possuem independência e visão, sem medo de perseguir seus sonhos e objetivos. Quer saber se o ano do seu nascimento tem como regente o Dragão? Se nasceu em 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024 você é do signo do Dragão.

Os elementos do Zodíaco Chinês

A Teoria dos Cinco Elementos é uma filosofia chinesa usada para descrever interações e relacionamentos entre as coisas. Acredita-se que os cinco elementos – madeira, fogo, terra, metal e água – sejam os elementos fundamentais de tudo no universo entre os quais ocorrem interações.

O que comer nas festividades do Ano Novo Chinês

Os deliciosos “jiaozi”, mais conhecidos aqui no Brasil como “guiozas”, pastéis em forma de lingotes chineses são servidos como um sinal de unidade familiar e prosperidade. Peixe é obrigatório, pois sua pronúncia soa como “fartura” em chinês e simboliza abundância.

Entre no clima com algumas frases em mandarim

Bom dia = Zǎoshang hǎo = 早上好

Oi, Tudo bem, Como você está? = Nǐ hǎo ma = 你好吗

Feliz Ano Novo = Xīnnián kuàilè = 新年快乐

Boa tarde = Xiàwǔ hǎo = 下午好

Obrigada = Xiè Xiè =谢谢

SERVIÇO – Ano Novo Chinês (EVENTO GRATUITO)

Local: Shopping Pátio Paulista – Entrada principal

Data: 04 de fevereiro (domingo)

Horário: 14h às 18h

Endereço: Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista, São Paulo – SP