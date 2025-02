Shopping Interlagos tem programação musical extensa em fevereiro

O Shopping Interlagos, um dos principais destinos de compras e lazer da zona sul de São Paulo, anuncia o seu famoso Happy Hour. O evento é gratuito e acontece até o dia 28 de fevereiro, sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

No dia 06, a Thulla Melo e Banda traz em seu setlist muito soul music nacional e internacional. Já no dia 07 de fevereiro, quem se apresenta é Marcio Carriel e Banda e no dia 13, o cantor Gleidson Luz e Banda, destaca seu repertório eclético com grandes sucessos nacionais e internacionais, agitando o público.

No dia 14, Mizinho Carvalho e Banda em “Show Piano Man”, traz canções de Elton John e mais sucessos internacionais. E no dia 20 é a vez da cantora Vanessa Oliveira e Banda, soltar a voz, para todos os presentes.

No dia 21 de fevereiro, Marcus Manako e Banda chega com um rico repertório que envolverá a todos.

Na fase final da programação, no dia 27, Priscilla Moreno e Banda tomarão o palco com um repertório brasileiro, dando ênfase aos clássicos nordestinos. Uma oportunidade imperdível para reviver grandes clássicos musicais. E para finalizar a agenda, no dia 28 de fevereiro, Dahll Santos e Banda fazem um show com sucessos do samba, garantindo muita energia e animação para todos.

Serviço:

Happy Hour – Shopping Interlagos

Datas: Durante o mês de fevereiro, todas às quintas e sextas.

Horários: sempre às 19h30

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP