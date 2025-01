Santos Verão agita a cidade até março

A programação do Santos Verão, que reúne música, aulas de dança, teatro e circo, promete movimentar a cidade até março.

A festa começou na noite de Réveillon, com bailes nas tendas nas praias da Pompeia, Gonzaga e Boqueirão, e segue empolgando os moradores e turistas.

Aulas de Dança

Das 9h ao meio-dia, as três tendas recebem professores do projeto Fábrica da Dança, com aulas diferentes todos os dias.

Happy Hour

Das 18h30 às 22h, é hora de curtir o ‘happy hour’ com MPB, samba, forró, reggae, rock e muito mais.

Segurança

É proibido entrar descalço, com objetos de vidro, cadeiras de praia ou brinquedos e veículos de rodas.

Confira a programação e aproveite:

TENDAS

Tenda 1 – Pompeia Tenda 1 – (na altura do número 110 da Avenida Presidente Wilson)

Sexta-feira (3)

9h às 12h – aula de dança com o professor Matheus Andrade

18h30 às 19h30 – Trio da Praia (forró)

20h20 às 22h – Skasu (pop rock)

Sábado (4)

9h às 12h – aula de dança com o professor Ricardo Andrade

18h30 às 19h30 – Alexandre Branches Trio

20h20 às 22h – Simone Ancelmo (MPB)

Domingo (5)

9h – Ioga e Meditação – professoras Dani Guasti e Vanessa Montenegro

10h – Atividade rítmica – professores PH e Adriano

11h – Dança de Salão – professor Miranda

19h às 22h – (banda de baile)

Tenda 2 – Gonzaga (na direção da Rua Carlos Afonseca)

Quinta-feira (dia 2)

18h30 às 19h30 – Giovana Rasuk (MPB)

20h20 às 22h – Samba do Michel

Sexta-feira (3)

9h – Alongamento – professora Carina Forganes

10h – Ritmos – professores PH e Snoop

11h – Dança de Salão – professor Miranda

18h30 às 19h30 – Aydan (MPB)

20h20 às 22h – 2k90 (Rock)

Sábado (4)

9h às 12h – aula de dança com o professor Fabiano Pica-Pau

18h30 às 19h30 – Lourival Trio (forró)

20h20 às 22h – Marcelo Saúva (samba)

Domingo (5)

9h às 12h – aula de dança com o professor Eric Ratto

19h às 22h – (banda de baile)

Tenda 3 – Boqueirão (na direção da Rua Ângelo Guerra)

Quinta-feira (dia 2)

18h30 às 19h30 – Letica Caires

20h20 às 22h – Beto do Reco

Sexta-feira (3)

9h às 12h – aula de dança com o professor Eric Ratto

18h30 às 19h30 – Quantaz (pop rock)

20h20 às 22h – Unplugados (pop rock)

Sábado (4)

9h às 12h – aula de dança com o professor Matheus Andrade

18h30 às 19h30 – André Fifo (samba)

20h20 às 22h – Ex é ex (samba)

Domingo (5)

9h às 12h – aula de dança com o professor Ricardo Andrade

19h às 22h – (banda de baile)

PALCOS EXTERNOS

Já aos finais de semana, também haverá atrações no Novo Quebra-Mar, Fonte do Sapo, Jardim Botânico e Concha Acústica, esta última com programação exclusiva para criançada, com teatro infantil e contação de histórias. A programação dos Bailes na Praia e do Baile na Zona Noroeste também está confirmada todos os domingos, como já é de costume.

Novo Quebra-Mar (Av. Presidente Wilson s/nº – José Menino)

Sábado (4)

19h – Karma 13

Domingo (5)

19h – Aclive (rock)

Concha Acústica (orla do Gonzaga – canal 3)

Sábado (4)

18h – Eu, Migo e meu Umbigo (infantil)

Domingo (5)

18h – Mr. Animation (infantil)

Fonte do Sapo (orla da Aparecida)

Sábado (4)

20h – Mari Torres (MPB)

Domingo (5)

19h – Bailão do Jimmy

Jardim Botânico (Rua João Fraccaroli s/nº – Bom Retiro)

Sábado (4)

16h – Pepe e Plocki (infantil)

18h – Samba Diferente

Domingo (5)

16h – A Arte de Espalhar Encantamento com o mágico Mr. Duds (infantil)

18h – Sidnei da Colina (samba)