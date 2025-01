Shopping Interlagos tem programação musical com vencedora de reality

O Shopping Interlagos, um dos principais destinos de compras e lazer da zona sul de São Paulo, anuncia o primeiro Happy Hour de 2025. O evento é gratuito e acontece até o dia 31 de janeiro, sempre às 19h30, na Praça de Alimentação.

No dia 10, a Banda For Exportation traz em seu setlist muito flashback dos anos 60, 70, 80 e 90. Já no dia 16 de janeiro, quem se apresenta é a Banda iRock e no dia 17, a cantora Tânia Mayra e Banda, vencedora do programa Canta Comigo 6, da TV Record, destaca seu repertório com grandes sucessos do MPB e Flashback nacional, encantando todo o público.

No dia 23, quem sobe ao palco é a Banda SUN 7, que traz em seu show canções de Beatles, Jota Quest, Lulu Santos, Skank, Titãs, e muitos outros. E no dia 24 de janeiro é a vez da cantora Dri Valejjo e Banda, soltar a voz, com muito samba para todos os presentes.

E para finalizar o mês em clima festivo, no dia 30, Vanessa Novato e Banda tomarão o palco com um repertório envolvente. Uma oportunidade imperdível para reviver grandes clássicos musicais. E para finalizar a programação, em 31 de janeiro, Anderson Karvalho e grupo fazem um show dedicado a trajetória do grupo Roupa-Nova, envolvendo todo o público com grandes sucessos.