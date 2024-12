Paloma Tocci revela que ida para a Record coroou sua carreira

A convidada desta semana do Canal Cosme Rímoli é a apresentadora Paloma Tocci, que recentemente chegou à RECORD para integrar o time de esportes da emissora. O bate-papo já está disponível no YouTube.

Com uma carreira brilhante no jornalismo esportivo, seja como repórter ou apresentadora, Paloma é um dos reforços que a RECORD contratou visando as coberturas esportivas de 2025. Ela contou a Cosme como vê sua chegada à emissora: “Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira. A vinda para a Record acho que é uma coroação desses 20 anos de carreira”.

Quando iniciou no jornalismo esportivo, segmento que historicamente sempre foi dominado por homens, Paloma precisou ser firme em vários aspectos. Firmeza esta que Cosme enalteceu na entrevista e a convidada comentou:

“Precisava ter essa postura [firme], era praticamente uma exigência, para provar que estava ali para trabalhar e nada além daquilo. Por histórias antigas, machismo, preconceito. Então, justamente por saber disso, eu precisei focar muito no meu trabalho, estabelecer uma postura bem firme e conquistar o respeito das pessoas a minha volta. Eu acho que consegui”.

Ainda como repórter, Paloma Tocci revelou que não se via apresentando telejornais. “O esporte já tinha me levado para a apresentação. Eu jamais imaginava que eu iria assumir a bancada do Jornal da Band ao lado do [Ricardo] Boechat. Isso, para mim, era algo inimaginável. Ali foi uma grande oportunidade como apresentadora”.

Por falar em Ricardo Boechat, jornalista que faleceu em um acidente de helicóptero em 2019, Paloma rasgou elogios ao ex-companheiro de bancada no Jornal da Band:

“Um gênio. Mas um gênio descolado. É impressionante como o Boechat conseguia falar com todas as idades, com todas as línguas, do mais culto ao mais jovem, ao mais ‘maluco beleza’, de uma forma muito única e numa capacidade de improviso absurda”.

Neymar

O craque brasileiro Neymar é constantemente alvo de críticas dentro e fora de campo, aparecendo nas páginas de futebol e também de fofoca. Entretanto, Paloma elogiou o atacante da seleção brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, como atleta e como pessoa:

“É nosso astro, nosso craque. Um homem muito bacana. E um repertório que, não a toa, os números dele são maiores dos que a gente tem e há uma dependência pelo futebol dele”.

Cancelada por comentário e reviravolta em cima dos críticos

Paloma Tocci revelou uma história de quando fez um comentário sobre o atacante Yuri Alberto, que não vivia uma boa fase com a camisa do Corinthians. Entretanto, sua fala não foi bem-vista pelo público. Passado um tempo, Yuri Alberto voltou a balançar as redes e declarou, em entrevista, ter feito o que Paloma sugeriu anteriormente:

“Eu tinha uma coluna na rádio e sugeri, num momento mais delicado do Yuri Alberto, que ele buscasse a ajuda de um psicólogo para sair dessa, porque futebol ele tem. Fui cancelada. Disseram ‘vai lavar louça’, ‘o cara ganha R$ 800 mil por mês e tem que ter a cabeça no lugar’. Enfim, acabaram comigo. Aí, um pouco tempo depois, ele começou a marcar gol e voltou a ser o centro das atenções, mas pelo lado bom e foi aí que ele revelou que tinha buscado ajuda psicológica. Aí eu deitei e rolei”.

Confira a entrevista completa de Cosme Rímoli com Paloma Tocci: