Felipe Andreoli e Rafa Brites se juntam ao time de apresentadores da Record em 2025

A Record TV confirmou oficialmente a contratação de Felipe Andreoli e Rafa Brites para seu time de apresentadores. Ambos participarão de projetos especiais na emissora a partir de 2025, conforme comunicado divulgado pelo canal.

A formalização do contrato ocorreu no final de novembro, e a emissora aguardava o momento apropriado para o anúncio.

Felipe Andreoli, que passou uma década na Globo, destacando-se nos últimos cinco anos como apresentador do programa Globo Esporte, agora inicia uma nova fase em sua carreira. Rafa Brites também possui um histórico significativo na televisão, com experiências em veículos como Mix TV e Globo. Na Globo, ela atuou como repórter em programas populares, incluindo o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e no Vídeo Show. Seu último trabalho na emissora foi à frente do programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas, sob a apresentação de Lázaro Ramos.

Nos últimos tempos, Brites tem focado suas atividades na criação de conteúdo para plataformas digitais. O casal é casado desde 2011 e é pai de dois filhos: Rocco, que tem 7 anos, e Leon, com apenas 2 anos.