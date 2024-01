Shopping Anália Franco apresenta: Carna Folia do Anália

Estamos em uma das épocas mais festivas do ano: o Carnaval, e para entrar no clima, o Shopping Anália Franco preparou uma programação especial para animar os clientes. O Carna Folia do Anália convida a todos para dois finais de semana de muita diversão, música e serpentina.

As famosas Paradas de Carnaval acontecem nos dias 03, 04, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, às 15h e às 18h, com um mini trio elétrico passando pelos corredores e animando todos com músicas carnavalescas. Para entrar ainda mais no clima, todos os clientes que fazem parte do programa de relacionamento MULTIVOCÊ, independente da categoria, podem retirar gratuitamente a partir do dia 01 de fevereiro, na loja MULTIVOCÊ, um abadá infantil (crianças até 12 anos) e deixar a criatividade livre para personalizar em casa. O resgate é limitado, sendo 1 por CPF e enquanto durarem os estoques.

Durante os dias das Paradas temáticas, quem visitar o Shopping Anália Franco com seu abadá, ganhará um kit Carnaval composto por serpentinas e um copo personalizado. A retirada do presente também acontece na loja MULTIVOCÊ, no piso Tulipa, próximo à loja Casa Bauducco.

Serviço: Carna Folia do Anália

Data: 03, 04, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Horário das Paradas: às 15h e às 18h

Local: Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo – SP, 03342-900

Horário de funcionamento do shopping: Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h

Evento Gratuito