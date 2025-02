Shopee revela produtos preferidos dos paulistas para o Carnaval 2025

O Carnaval já movimenta as buscas e as vendas de itens temáticos em São Paulo, é o que mostra o Data Shopee, levantamento in-app da Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores. Os números apontam as principais apostas para a data considerando o período dos últimos 45 dias.

Um dos destaques foi o termo fantasia Fernanda Torres, que registrou um aumento de mais de 60 vezes nas buscas. A artista está em alta globalmente desde sua vitória no Globo de Ouro e pela indicação ao Oscar, que ocorrerá no domingo de Carnaval. O termo Globo de Ouro também obteve um aumento de mais de 3 vezes nas buscas.

Outros itens que se destacaram na preferência de busca dos foliões foram fantasia Neymar e lantejoulas espelhadas. Entre os produtos mais vendidos para a folia estão lantejoulas espelhadas, leque, fitilho e crochê, mostrando a diversidade de estilos e inspirações que devem marcar o Carnaval 2025.

A busca e venda de fantasias Plus Size também cresceram mais de 20 vezes, mostrando que consumidores estão em busca de modelos que ofereçam conforto, estilo e representatividade.

Top 5 itens mais buscados em São Paulo:

Fantasia Fernanda Torres Fantasia de Carnaval Plus Size Globo de Ouro Fantasia Neymar Lantejoulas espelhadas

Top 5 itens mais vendidos em São Paulo: