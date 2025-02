Shakira encanta 67 mil fãs em show no Morumbi

Ontem, dia 13, a cantora colombiana Shakira realizou um espetáculo marcante no estádio Morumbi, em São Paulo, após um atraso de uma hora devido às condições climáticas. Com um repertório recheado de músicas que refletem suas vivências pessoais e sua resiliência diante de desafios, a artista capturou a atenção de mais de 67 mil fãs que lotaram o local.

Com o título da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira retornou ao Brasil em grande estilo, fazendo deste show uma das datas mais aguardadas da sua carreira. Após sete anos sem se apresentar no país, a artista trouxe à tona os temas de seu recente divórcio do ex-jogador Gerard Piqué, após uma relação de 12 anos. Este contexto pessoal se reflete diretamente nas músicas que ela apresentou durante o evento.

“Este é um verdadeiro encontro de uma lobinha com sua alcateia”, declarou Shakira em português, criando um vínculo ainda mais forte com o público. O espetáculo foi aberto com “La Fuerte”, uma canção que aborda diretamente a experiência emocional da separação, estabelecendo rapidamente a conexão entre a artista e seus admiradores.

A narrativa do divórcio, marcada por traições e o sentimento de superação, é central no novo álbum da cantora, lançado em 2024. Embora tenha recebido críticas mistas, o trabalho conquistou o Grammy de Melhor Álbum de Pop Latino. Ao contrário do que aconteceu no estúdio, onde algumas mensagens pessoais podem ter se perdido em meio à produção musical, ao vivo elas ganharam vida e ressoaram entre os presentes.

A artista expressou gratidão ao público pela paciência em meio ao atraso e às dificuldades técnicas enfrentadas. “Nos últimos anos, tive alguns desafios… as quedas não são o fim, mas o começo de um voo mais alto”, afirmou antes de executar o rock “Don’t Bother”, ressaltando a importância da força feminina e da capacidade de se reerguer após momentos difíceis.

O fenômeno Shakira também fez referência ao empoderamento feminino, lembrando que a felicidade não depende do estado civil: “Você pode ser feliz casada ou solteira, desde que seja livre”. Essa mensagem ecoou entre os fãs e complementou o tema central do show.

Em termos visuais, Shakira impressionou com uma estrutura grandiosa que incluía pulseiras luminosas para os espectadores e trocas de figurinos quase a cada música. A apresentação revisitou sua carreira com hits desde os anos 90 até hoje, destacando seu papel crucial na popularização da música latina nos Estados Unidos e além.

Dentre as performances memoráveis, destacaram-se canções icônicas como “Estoy Aqui”, “Ojos Así” e um medley vibrante que incluiu sucessos como “La Bicicleta” e “Hips Don’t Lie”, todos recebidos com entusiasmo pelo público. Além disso, Shakira apresentou “Acróstico”, uma balada dedicada aos filhos Milan e Sasha, mostrando seu crescimento artístico e emocional desde sua última passagem pelo Brasil.

O ponto culminante da noite foi a execução da faixa “BZRP Music Sessions #53”, uma resposta direta aos eventos recentes relacionados à sua vida pessoal. Com letras que abordam diretamente seu ex-marido e suas experiências compartilhadas, a música proporcionou um momento catártico para a plateia.

O show não apenas reafirmou Shakira como uma artista relevante na cena musical atual, mas também como uma mulher que transforma suas lutas pessoais em arte poderosa e inspiradora.