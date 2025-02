Confira o setlist da nova turnê de Shakira no Brasil

A renomada artista colombiana Shakira fez um retorno marcante ao Brasil ao lançar mundialmente sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, na noite de terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. O local se transformou em um vibrante espaço latino, repleto de fãs entusiasmados que celebraram a música da artista.

Abertura e Conexão com o Público

Desde o instante em que subiu ao palco, Shakira evidenciou seu status como uma das principais figuras da música latina. O show começou com a impactante canção La Fuerte, que imediatamente elevou o ânimo do público. Em seguida, a apresentação prosseguiu com Girl Like Me, acompanhada por projeções de diversas nações da América Latina, enfatizando o caráter multicultural que permeia sua obra.

A artista cativou a audiência com sua simpatia ao interagir em português, mencionando um pequeno contratempo técnico no início da apresentação. (“Estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos, mas nada que possa ofuscar essa noite maravilhosa”), comentou de forma bem-humorada. Após a resolução dos problemas, ela se posicionou no centro do estádio para interpretar os emocionantes versos de Estoy Aquí, um dos pontos altos da noite.

Uma Retrospectiva Musical

Ao longo da apresentação, Shakira percorreu diferentes momentos de sua carreira, equilibrando baladas tocantes e canções animadas que incitaram o público a dançar incessantemente. Faixas como Inevitable, Te Felicito, Copa Vacía e Acróstico proporcionaram uma fusão entre nostalgia e novidades.

Um dos clímax da noite foi marcado por Ojos Así, onde a artista encantou a plateia com sua famosa dança do ventre, complementada por um espetáculo deslumbrante de luzes e efeitos visuais. Em um momento surpreendente, Shakira interpretou Mama África, do cantor Chico César, revelando que essa canção tem um significado especial em sua vida familiar.

O ponto culminante do espetáculo ficou por conta dos hits internacionais Whenever, Wherever, Waka Waka e Hips Don’t Lie, que transformaram o estádio em uma verdadeira celebração global. Para finalizar essa noite histórica, a cantora apresentou BZRP Music Sessions #53, deixando uma marca indelével nos corações dos fãs brasileiros.

Confira o setlist completo do show: